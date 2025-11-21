Sikorski obviňuje prezidenta Nawrockého zo snáh o „polexit“

Sikorski, ktorý je zároveň podpredsedom vlády, počas stredajšieho vystúpenia v poľskom parlamente v súvislosti s útokmi na poľské železničné trate, z ktorých Varšava obvinila operatívcov napojených na Rusko, vyhlásil, že je „nielen urážlivé, ale aj nebezpečné“, že prezident, ktorý je spojený s pravicovou opozičnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), zdieľa euroskeptické názory počas pôsobenia vo funkcii hlavy štátu.
Sikorski mal na mysli Nawrockeho minulotýždňový prejav, v ktorom prezident varoval pred „zahraničnými aktivitami“ a pred tým, aby sa ľudia v Poľsku nestali „papagájmi“, čo je fráza, ktorá sa všeobecne interpretuje ako kritika západného vplyvu.Čítajte viac Terorizmus organizovaný Kremľom: ruské sabotážne prekročili kritickú hranicu, vyhlásil Tusk
Nawrockého vyjadrenia vyvolali kritiku za to, že v nich nebola zmienka o ruskej agresii voči Ukrajine alebo o náraste hybridných hrozieb, ktorým čelí Európa. „Útok na poľskú železničnú sieť nás núti rozhodnúť sa, kto je v tejto vojne naším spojencom a kto nepriateľom,“ povedal Sikorski parlamentu.
„Je nepriateľom bruselský úradník, ktorý rozhoduje o platbe Poľsku z fondov na obnovu alebo z fondov na posilnenie obrany? Nie. Nepriatelia sú tí, ktorí k nám poslali sabotérov s úlohou vraždiť Poliakov,“ povedal Sikorski.
Minister zahraničných vecí ďalej obvinil Nawrockého z „prípravy politickej a psychologickej pôdy pre polexit“, hypotetické vystúpenie z Európskej únie, čo je krok, v súvislosti s ktorým Sikorski varoval, že Poľsko „nielen ochudobní, ale aj zníži jeho bezpečnosť“.
„Nie je to členstvo v EÚ, ktoré vedie k strate suverenity, ale naopak,“ povedal Sikorski a dodal: „Vďaka odhodeniu komunistického jarma a opätovnému získaniu suverenity sme sa mohli pripojiť k Európskej únii!“Čítajte viac Obvinení zo sabotáže v Poľsku utiekli do Bieloruska, Sikorski sľubuje odvetu. Na kritickú infraštruktúru nasadili 10-tisíc vojakov
Táto konfrontácia predstavuje najnovší stret medzi poľskou vládou a prezidentským úradom. Na neskoršej tlačovej konferencii Marcin Przydacz, kľúčový poradca prezidenta pre zahraničnú politiku, reagoval, že Európska únia je „prirodzeným prostredím“ Poľska, ale že „táto Únia je ďaleko od našich snov “. Dodal, že „EÚ by mala predovšetkým podporovať slobodu a suverenitu štátov a nie vládnuť prostredníctvom diktátu“.