Spojenci trvajú na súčasnej línii frontu. Kremeľ medzitým hrozí Zelenskému: Rokujte teraz, inak stratíte ďalšie územia

Východiskovým bodom pre rokovania o mieri má byť súčasná línia bojov, uviedol hovorca nemeckej vlády po dnešnom telefonickom rozhovore kancelára Friedricha Merza, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o americkom pláne na ukončenie vojny. Ukrajinské sily podľa nich musia zostať schopné brániť suverenitu krajiny.
O návrhu na ukončenie bojov na Ukrajine, ktorý predložila Trumpova administratíva, majú dnes európski predstavitelia hovoriť aj s americkým prezidentom.
Predstavitelia troch spojeneckých krajín uistili Zelenského o svojej pokračujúcej podpore Ukrajiny na ceste k trvalému a spravodlivému mieru, uviedol hovorca. Všetci štyria lídri zároveň privítali snahu Spojených štátov ukončiť vojnu na Ukrajine, najmä záväzok k suverenite Ukrajiny a ochotu poskytnúť jej pevné bezpečnostné záruky.
Merz, Starmer, Macron a Zelenskyj sa zhodli, že akákoľvek dohoda, ktorá sa týka európskych štátov, Európskej únie alebo NATO, si vyžaduje súhlas európskych partnerov alebo konsenzus spojencov. „O Ukrajine nemožno rozhodovať bez Ukrajiny,“ zopakovala dnes aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na nový plán.
Merz kvôli aktuálnemu vývoju zrušil svoj dopoludňajší program na jednej z berlínskych škôl. Zahraničné agentúry v noci na dnes zverejnili 28 bodov amerického návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa médií sa na jeho vypracovaní podieľali splnomocnenec amerického prezidenta Trumpa pre Ukrajinu Steve Witkoff a ruský vyslanec Kirill Dmitrijev.
Návrh počíta okrem iného s uznaním ukrajinského polostrova Krym a východoukrajinských oblastí Doneckej a Luhanskej za ruské, vrátane častí, ktoré zatiaľ ukrajinské sily úspešne bránia pred agresorom, ako aj tých častí Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktoré teraz okupuje Rusko. Plán by v prípade schválenia navyše zabránil nielen vstupu Ukrajiny do NATO, ale aj ďalšiemu rozširovaniu Severoatlantickej aliancie o nové krajiny. Jeho súčasťou je obmedzenie veľkosti ukrajinskej armády, o ruských silách sa dokument nezmieňuje. Rusko vo februári 2022 napadlo susednú Ukrajinu na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.
Kremeľ hrozí Zelenskému
Kremeľ v piatok vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby začal rokovania „teraz“ inak stratí ďalšie územie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa takto vyjadril po tom, ako USA poslali Kyjevu návrh mierového plánu, ktorý vyhovuje mnohým požiadavkám Moskvy.
„Efektívna práca ruských ozbrojených síl by mala Zelenského presvedčiť, že je lepšie rokovať a robiť to teraz, ako neskôr,“ povedal Peskov.
„Priestor pre slobodu rozhodovania sa mu zmenšuje, keďže stráca územia počas útočných akcií ruskej armády,“ dodal. Povedal však, že Moskva americký plán oficiálne nedostala.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v piatok vyhlásil, že 28-bodový návrh USA na zastavenie vojny na Ukrajine „nie je skutočným plánom“ a pracovať na ňom ešte musí Kyjev. „Z môjho pohľadu to nie je skutočný plán, ale len zoznam tém,“ povedal Johann Wadephul novinárom v Bruseli. „Chceme zabezpečiť, aby Ukrajina mohla o týchto bodoch diskutovať zo silnej rokovacej pozície,“ dodal.