UNICEF: Od októbrového prímeria zahynulo v Pásme Gazy najmenej 67 detí

Desiatky ďalších detí utrpeli zranenia, povedal v Ženeve hovorca fondu Ricardo Pires s odvolaním sa na partnerské organizácie v teréne.
Nemecká agentúra píše, že hoci sa zdravotná situácia v Pásme Gaze zlepšuje, celkovo až 4000 ťažko zranených dievčat a chlapcov stále čaká na evakuáciu a liečbu mimo tohto konfliktom postihnutej oblasti.
Izrael a Hamas sa v októbri dohodli na prímerí, ktoré pomohli sprostredkovať Spojené štáty. Napriek tomu však z palestínskeho územia pravidelne hlásia nové izraelské útoky. Martin Penner zo Svetového potravinového programu (WFP) uviedol, že obyvatelia Gazy sa veľmi obávajú príchodu zimy. Dodal však, že vďaka dodávkam pomoci je obyvateľstvo teraz lepšie zásobené potravinami. Mnohé tovary sú však pre väčšinu ľudí nedostupné z dôvodu vysokej ceny.
„Situácia je lepšia než pred prímerím, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu," pokračoval zástupca WFP.