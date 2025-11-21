Exkancelár Scholz kritizuje, že Nemecko nevsadilo na plynové terminály už skôr

Scholz, ktorý po konci vo funkcii kancelára tento rok v máji zostáva radovým poslancom sociálnej demokracie (SPD), povedal, že niekoľko rokov pred ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022 vyzýval, aby Nemecko budovalo na svojom pobreží terminály na skvapalnený zemný plyn (LNG). Cieľom malo byť, aby Nemecko bolo flexibilné a nebolo závislé na dodávkach plynu potrubím z Ruska. Energetickú závislosť na Rusku exkancelár označil za chybu.
Scholz nastúpil na čelo nemeckej vlády až v decembri 2021, krátko pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Predtým bol ale od roku 2018 vicekancelárom a ministrom financií vo vláde kancelárky Angely Merkelovej.
Plynovod Nord Stream 2 bol dokončený v roku 2021, potrubím ale nikdy žiadny plyn neprúdil. Kvôli ruskej invázii na Ukrajinu nebol uvedený do komerčnej prevádzky. Spolu s plynovodom Nord Stream 1, ktorý začal fungovať v roku 2011, boli rúrky Nord Streamu 2 pri sérii explózií v septembri 2022 poškodené. Podľa nemeckých vyšetrovateľov ich odpálilo ukrajinské komando. V stredu taliansky súd rozhodol o vydaní jedného z jeho členov do Nemecka.
Vo vyšetrovacom výbore krajinského snemu vo Schwerine už vypovedal okrem iného aj bývalý kancelár Gerhard Schröder či niektorí ministri vlád niekdajšej kancelárky Merkelovej. Samotná exkancelárka pred výborom zatiaľ nevypovedala.