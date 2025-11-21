„Je čas hovoriť s Ukrajincami otvorene“. Zelenskyj prehovoril k národu. Varuje pred najťažšou voľbou modernej histórie

Zelenskyj podľa agentúry UNIAN zdôraznil, že je čas hovoriť s Ukrajincami otvorene: „V živote každého národa je moment, keď všetci musia hovoriť úprimne, pokojne, bez výmyslov, klebiet, všetkého zbytočného. Tak, ako to je.“
Prezident opísal dilemu, pred ktorou Ukrajina stojí. „Teraz je tlak na Ukrajinu jeden z najťažších. Teraz sa Ukrajina môže ocitnúť pred veľmi zložitou voľbou. Alebo strata dôstojnosti, alebo riziko straty kľúčového partnera. Buď 28 bodov, alebo krajne ťažká zima, vôbec najťažšia a ďalšie riziká. Život bez slobody, bez dôstojnosti, bez spravodlivosti – a to aby sme verili tým, ktorí nás už dvakrát napadli. Budú od nás čakať odpoveď," povedal Zelenskyj a krajanov vyzval, aby zostali jednotní v jednej z najťažších chvíľ dejín Ukrajiny.
Zelenskyj pripomenul svoju prezidentskú prísahu
Podľa prezidenta sa od Ukrajiny očakáva odpoveď. Tvrdí však, že ju dal už pri nástupe do úradu.
Zelenskyj citoval slová z inaugurácie 20. mája 2019: „Ja, Volodymyr Zelenskyj, vôľou ľudu zvolený prezident Ukrajiny, sa zaväzujem všetkými svojimi činmi brániť suverenitu a nezávislosť Ukrajiny…“
Ako zdôraznil, nejde o formalitu, ale o záväzok. „Každý deň každému jej slovu zachovávam vernosť. A nikdy ju nezradím. Nezradili sme Ukrajinu vo februári 2022 a neurobíme to ani teraz. Národný ukrajinský záujem musí byť zohľadnený.“
Prezident oznámil, že Kyjev bude konať umierneným spôsobom a pokračovať v rokovaniach s Washingtonom: „My nerobíme hlasné vyhlásenia, budeme pokojne pracovať s Amerikou a všetkými partnermi.“
„Budem uvádzať argumenty, presviedčať, ponúkať alternatívy, ale určite nedáme nepriateľovi dôvod tvrdiť, že Ukrajina nechce mier alebo nie je pripravená na diplomaciu.“
Boj o dôstojnosť a slobodu
Zelenskyj deklaroval, že Ukrajina bude konať rýchlo a nepretržite: „V režime 24/7 budem bojovať za to, aby medzi všetkými bodmi plánu neboli prehliadnuté aspoň dva – dôstojnosť a sloboda Ukrajincov.“
Pripomenul, že práve na týchto hodnotách stojí všetko ostatné – „náš suverenita, naša nezávislosť, naša zem, naši ľudia a ukrajinská budúcnosť“.
Na záver Zelenskyj zdôraznil, že úlohou vlády je zabezpečiť koniec vojny, no nie na úkor krajiny: „Vláda bude a musí urobiť všetko, aby sa stal koniec vojny, a nestal sa koniec Ukrajiny, koniec Európy a globálneho mieru.“
Washington tlačí Kyjev k prijatiu svojho plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Plán, ktorého doslovné znenie v noci na dnes zverejnili médiá, okrem iného predpokladá od Kyjeva ústupky vrátane územných v prospech Ruska, ktoré vo februári 2022 susednú krajinu napadlo.
Ukrajina by sa podľa navrhnutého plánu mala vzdať Krymu a celého Donbasu a tiež okupovanej časti Chersonskej a Záporožskej oblasti. Tiež by mala zakotviť v ústave, že nevstúpi do NATO. Spojené štáty podľa zdrojov Reuters Ukrajine pohrozili, že zastavia dodávky zbraní a zdieľanie spravodajských informácií, ak návrh na ukončenie vojny neprijme.