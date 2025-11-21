Strieľali ženy a deti. Srbský prezident Vučič popiera obvinenia z účasti na „sarajevskom safari“

Chorvátsky investigatívny novinár Domagoj Margetič podal v stredu na milánskej prokuratúre trestné oznámenie na Vučiča. Srbský prezident výslovne poprel, že by niekedy strieľal v Sarajeve, ale k najnovším obvineniam sa zatiaľ nevyjadril.
„Nikdy som nikoho nezabil ani nezranil ani som nikdy neurobil nič podobné,“ citovali médiá Vučiča.
Milánska prokuratúra minulý týždeň na základe informácií talianskeho investigatívneho novinára Ezia Gavazzeniho začala vyšetrovanie zamerané na identifikáciu Talianov údajne zapojených do úmyselnej streľby na civilistov v Sarajeve. Na túto tému vznikol v roku 2020 dokumentárny film „Sarajevo Safari“ slovinského režiséra Mirana Županića a existuje o tom aj správa bývalého starostu Sarajeva Benjamina Kariča.
Podľa Margetiča bol Vučič ako mladý dobrovoľník na jednom zo srbských vojenských stanovíšť v Sarajeve, odkiaľ podľa svedkov cudzí občania a srbské ultranacionalistické jednotky strieľali a zabíjali civilistov. Odvolal sa na videozáznam z roku 1993, ktorý podľa neho ukazuje Vučiča s puškou.
Podporovatelia srbského lídra to popierajú s tým, že na záberoch je statív televíznej kamery, pretože v tom čase pracoval ako novinár.Čítajte viac Zvrátené ľudské safari. Bohatí turisti vraj platili až 90-tisíc dolárov, aby mohli strieľať na nevinných ľudí v Sarajeve
Vučič označil obvinenia za hanebné a vyložené klamstvá. „Nikdy v živote som nebol ostreľovač, nikdy som nedržal v rukách pušku, o ktorej hovoria. Hanba vám,“ vyhlásil.
„Tvrdenia chorvátskeho novinára Domagoja Margetiča predstavujú učebnicový prípad zlomyseľnej dezinformácie, ktorá má narušiť inštitucionálnu dôveryhodnosť Srbskej republiky a jej prezidenta,“ uviedla pre britský denník The Telegraph hovorkyňa prezidenta Suzana Vasiljevičová.Čítajte viac Vstanú srebrenické obete z mŕtvych, aby nastala "pravá chvíľa zmierenia“?
Na obvinenia ostro reagovalo aj srbské ministerstvo zahraničných vecí. Vo vyhlásení označilo šírenie „senzačných a nepodložených tvrdení“ a „vymyslených rekonštrukcií“ za výsledok „koordinovaných dezinformácií“ zameraných na poškodenie imidžu Srbska a jeho inštitúcií.