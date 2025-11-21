Trump „strieľa“ dátumy pre ukrajinské rozhodnutie: Štvrtok je vhodný, alebo aj neskôr

„Mal som doteraz veľa konečných termínov, ale pokiaľ idú veci dobre, tak človek obvykle lehoty predlžuje. Myslíme si ale, že štvrtok je vhodný čas,“ citovala agentúra Reuters Trumpovo vyjadrenie.
O 27. novembra ako lehote, keď USA očakávajú od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského súhlas s plánom, dnes s odvolaním sa na nemenovaných ukrajinských činiteľov informoval britský denník Financial Times (FT). Ten tiež napísal, že Kyjev čelí od USA intenzívnemu tlaku, aby plán rýchlo prijal.Čítajte viac „Je čas hovoriť s Ukrajincami otvorene“. Zelenskyj prehovoril k národu. Varuje pred najťažšou voľbou modernej histórie
Zelenskyj dnes v prejave k národu vyhlásil, že krajina stojí pred jedným z najťažších okamihov svojich dejín. „Ukrajina sa môže ocitnúť pred veľmi ťažkou voľbou: buď strata dôstojnosti, alebo riziko straty kľúčového partnera. Buď 28 bodov, alebo krajne ťažká zima,“ povedal.
Ukrajina by sa podľa navrhnutého plánu mala vzdať Krymu, celého Donbasu a tiež okupovanej časti Chersonskej a Záporožskej oblasti. Tiež by mala zakotviť v ústave, že nevstúpi do NATO. Spojené štáty podľa zdrojov Reuters Ukrajine pohrozili, že zastavia dodávky zbraní a zdieľanie spravodajských informácií, ak návrh na ukončenie vojny neprijme.Čítajte viac Tomuto Trump naozaj verí? Jeho „mierový plán“ je odsúdený na neúspech a neberie ho vážne ani Moskva, píšu vo Francúzsku