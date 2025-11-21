Pravda Správy Svet Trump „strieľa“ dátumy pre ukrajinské rozhodnutie: Štvrtok je vhodný, alebo aj neskôr

Štvrtok 27. novembra je pre Ukrajinu vhodná lehota, aby prijala americký mierový plán. Dnes to v rozhovore s rozhlasovou stanicou FOX News Radio vyhlásil prezident Spojených štátov Donald Trump. Zároveň naznačil, že termín bude možné predĺžiť. Plán, ktorý v noci na dnes zverejnili agentúry, počíta okrem iného s tým, že Ukrajina odovzdá Rusku celý Donbas, a to vrátane častí, ktoré ruská armáda doteraz nedobyla.

21.11.2025 17:49 , aktualizované: 18:12
„Mal som doteraz veľa konečných termínov, ale pokiaľ idú veci dobre, tak človek obvykle lehoty predlžuje. Myslíme si ale, že štvrtok je vhodný čas,“ citovala agentúra Reuters Trumpovo vyjadrenie.

O 27. novembra ako lehote, keď USA očakávajú od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského súhlas s plánom, dnes s odvolaním sa na nemenovaných ukrajinských činiteľov informoval britský denník Financial Times (FT). Ten tiež napísal, že Kyjev čelí od USA intenzívnemu tlaku, aby plán rýchlo prijal.

Zelenskyj dnes v prejave k národu vyhlásil, že krajina stojí pred jedným z najťažších okamihov svojich dejín. „Ukrajina sa môže ocitnúť pred veľmi ťažkou voľbou: buď strata dôstojnosti, alebo riziko straty kľúčového partnera. Buď 28 bodov, alebo krajne ťažká zima,“ povedal.

Ukrajina by sa podľa navrhnutého plánu mala vzdať Krymu, celého Donbasu a tiež okupovanej časti Chersonskej a Záporožskej oblasti. Tiež by mala zakotviť v ústave, že nevstúpi do NATO. Spojené štáty podľa zdrojov Reuters Ukrajine pohrozili, že zastavia dodávky zbraní a zdieľanie spravodajských informácií, ak návrh na ukončenie vojny neprijme.

