Putin: Kyjev a jeho spojenci žijú v ilúzii, že porazia Rusko na bojisku. Ak nechcú mier, Kupjansk sa zopakuje aj inde

Ukrajinské vedenie buď nemá objektívne informácie o situácii na bojisku, alebo ju nedokáže objektívne posúdiť, povedal Putin
„Buď kyjevskí lídri nemajú objektívne informácie o situácii na fronte, alebo ak ich aj majú, jednoducho nie sú schopní ich objektívne posúdiť,“ domnieva sa Putin. „Ak Kyjev nie je ochotný diskutovať o návrhu prezidenta Trumpa a odmieta ich, potom musí aj s európskymi vojnovými štváčmi pochopiť, že udalosti, ktoré sa odohrali v Kupjansku, sa nevyhnutne zopakujú aj v iných kľúčových oblastiach frontu," tvrdí ruský prezident. Podľa Putina bol Kupjansk už 4. novembra v rukách ruských ozbrojených síl.
„Naši chlapci práve dokončovali vypratávanie určitých blokov a ulíc. Osud mesta bol v tom momente už rozhodnutý,“ vysvetlil Putin. Ruský líder poznamenal, že Kyjev vtedy tvrdil, že v Kupjansku sa nenachádza viac ako 60 ruských vojakov a tiež oznámil, že ukrajinské jednotky čoskoro odblokujú mesto.
Rusko je podľa Putina pripravené na mierové rokovania, ale je tiež spokojné s dynamikou na fronte, – vzhľadom na odmietnutie Kyjeva urovnať konflikt – čo vedie k dosiahnutiu cieľov ‚špeciálnej vojenskej operácie‘ (ako Rusko nazýva vojnu na Ukrajine).
Americký 28-bodový mierový plán by mohol tvoriť základ mierového urovnania na Ukrajine.
„Verím, že (28-bodový mierový plán USA – pozn. TASS) môže byť použitý ako základ pre konečné mierové urovnanie [na Ukrajine],“ povedal Putin.Čítajte viac Čo konkrétne ponúka Trump Rusku a Ukrajine? Toto je kompletných 28 bodov jeho plánu
„Ale tento text s nami nebol zmysluplným spôsobom prediskutovaný,“ pokračoval prezident. „A viem si predstaviť prečo. Dôvod je podľa mňa rovnaký: americká administratíva zatiaľ nedokázala zabezpečiť súhlas ukrajinskej strany. Ukrajina je proti“.
Putin uviedol, že o mierových návrhoch americkej strany diskutovali ešte pred stretnutím na Aljaške. Spojené štáty počas týchto predbežných rokovaní požiadali Rusko o flexibilitu, píše agentúra TASS.
„Našich priateľov a partnerov globálneho Juhu sme dôkladne informovali o všetkých týchto otázkach vrátane Čínskej ľudovej republiky, Indie, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Južnej Afriky, Brazílie a mnohých ďalších krajín, samozrejme, vrátane krajín OZKB (Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, združujúca niektoré postsovietske štáty),“ povedal Putin. „Všetci naši priatelia a partneri, chcem zdôrazniť, každý jeden, tieto možné dohody podporili,“ dodal.Čítajte viac „Je čas hovoriť s Ukrajincami otvorene“. Zelenskyj prehovoril k národu. Varuje pred najťažšou voľbou modernej histórie