ONLINE: JD Vance: Ukrajina by nevyhrala, ani keby dostala viac peňazí a zbraní. Kritika plánu je nepochopenie reality

7:45 Ukrajina by nemala na dosah víťazstvo proti Rusku, ani keby dostávala viac peňazí a viac zbraní. V noci na sobotu to uviedol americký viceprezident J.D. Vance. Podľa neho je cieľom návrhu americkej dohody zastaviť zabíjanie a zachovať ukrajinskú suverenitu. Kritiky, ktoré sa zniesli na plán, sú podľa neho nepochopenie reality či nedorozumenia.
Podľa amerického viceprezidenta má návrh tri ciele a vlastnosti. Podľa neho môže zastaviť zabíjanie pri zachovaní ukrajinskej suverenity, mohol by byť prijateľný pre Rusko a Ukrajinu a mal by maximálne zvýšiť pravdepodobnosť, že vojna znovu nezačne.
Vance odmietol kritikov voči plánu. Podľa neho ide o nepochopenie jeho rámca či o nesprávne vyhodnotenie zásadných prvkov reality na bojisku. „Je tu vymyslená predstava, že by víťazstvo bolo na dosah, keby sme dávali viac peňazí, viac zbraní alebo (zavádzali) viacej sankcií,“ uviedol Vance. Podľa neho mier nedosiahnu „skrachovaní diplomati alebo politici žijúci v ríši snov“.Čítajte viac Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký plán. Strácajú územia, prídu aj o tie, ktoré by postúpili v mierovom pláne Čítajte viac Putin: Kyjev a jeho spojenci žijú v ilúzii, že porazia Rusko na bojisku. Ak nechcú mier, Kupjansk sa zopakuje aj inde
Návrh citovaný tlačou počíta s tým, že Ukrajina postúpi Rusku aj tie časti Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré ruská armáda doteraz nedobyla. V prípade Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktoré teraz Rusko čiastočne okupuje, bude hranicu tvoriť súčasná frontová línia. Plán by v prípade schválenia navyše zabránil nielen vstupu Ukrajiny do NATO, ale aj možnému budúcemu rozširovaniu Severoatlantickej aliancie o ďalšie krajiny. Návrh obsahuje aj obmedzenie veľkosti ukrajinskej armády na 600 000 vojakov.Čítajte viac Čo konkrétne ponúka Trump Rusku a Ukrajine? Toto je kompletných 28 bodov jeho plánu
7:42 Počas tohtotýždňových ruských útokov na civilistov v ukrajinskom meste Ternopiľ zahynulo aj sedemročné poľské dievčatko, uviedol v piatok hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Maciej Wewior. Uviedla to agentúra PAP.
„Počas noci z 18. na 19. novembra Rusko útočilo na civilistov v Ternopile,“ napísal Wewior v príspevku na platforme X. „Medzi obeťami tohto ohavného činu je aj sedemročná Poľská občianka – Amelka,“ dodal.
Wewior spresnil, že dievča zahynulo počas ruského útoku spoločne so svojou matkou. „Naša diplomatická misia zostáva v pravidelnom kontakte s úradmi Ternopiľskej oblasti,“ uistil.
K útoku na spomínané mesto, ktoré sa nachádza na západe Ukrajiny, došlo v stredu nadránom. Ruské jednotky v ten deň útočili na Ukrajinu vyše 470 dronmi a takmer 50 raketami, pripomína PAP.
V Ternopile došlo k poškodeniu dvoch obytných budov, čo vyústilo aj do požiarov. V piatok stúpol počet obetí týchto útokov na najmenej 31 vrátane dvoch detí po tom, čo záchranári z trosiek vytiahli ďalšie telá. Zranenia utrpelo dovedna 94 ďalších ľudí a 13 osôb zostáva nezvestných.
7:40 Severoatlantická aliancia (NATO) sa v piatok priamo nevyjadrila k návrhu amerického mierového plánu pre Ukrajinu, snahy prezidenta USA Donalda Trumpa nájsť dohodu však označila za veľmi dôležité. Informovala o tom agentúra DPA.
Nový americký plán je pre Alianciu značne kontroverzný, pretože by podľa neho NATO nemalo v budúcnosti prijať Ukrajinu za svojho člena, konštatovala DPA. Aliancia v minulosti zdôraznila, že sa nevzdá svojej politiky „otvorených dverí“. Na summite v roku 2024 spojenci uviedli, že cesta Ukrajiny do NATO je „nezvratná“.
„Generálny tajomník (NATO Mark Rutte) jasne povedal, že si želáme spravodlivý a trvalý koniec vojny proti Ukrajine a pracujeme na ňom a že úsilie prezidenta Trumpa dosiahnuť vyrokovaný mier medzi Ukrajinou a Ruskom je kľúčové,“ uviedol v piatok hovorca NATO.
Podľa DPA nie je úplne vylúčené, že NATO bude v rámci mierového plánu tiež musieť urobiť ústupky. Od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári tohto roka sa pre Rutteho stalo jednou z jeho hlavných úlohu udržať Alianciu pokope, napísala nemecká agentúra.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým informoval, že telefonoval s Ruttem o americkom pláne a „dostupných diplomatických možnostiach“ ukončenia vojny. „Sme pripravení pracovať rýchlo a konštruktívne, aby sme zaistili, že (plán USA) bude úspešný. Koordinujeme naše ďalšie spoločné kroky,“ dodal na sociálnej sieti.