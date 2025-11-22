Kto napísal americký "Mierový návrh" pre Ukrajinu? Niektoré pasáže boli preložené z ruštiny, myslí si Guardian

Ako príklad uviedol Guardian vo svojej analýze znenie tretieho bodu z dovedna 28-bodového plánu, ktorý medzičasom podporil aj americký prezident Donald Trump: „Očakáva sa, že Rusko nenapadne susedné krajiny a NATO sa nebude ďalej rozširovať.“
Ako podotýka denník, výraz „očakáva sa“ (it is expected) je v angličtine podľa neho do značnej miery neohrabaná pasívna konštrukcia a väčší zmysel dáva v ruštine, kde ide o známy slovesný tvar.
Medzi ďalšie rusizmy, ktoré sa podľa britského denníka do textu návrhu dostali, sú napríklad výrazy „nejasnosti" (ambiguities) či „zaistiť“ (enshrine).
Biely dom už medzičasom priznal, že spolu s Trumpovým osobitným vyslancom Steveom Witkoffom sa na písaní tohto 28-bodového plánu pre ukončenie vojny na Ukrajine podieľal aj Kirill Dmitrijev, vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina, píše Guardian. Dvojica údajne podrobnosti textu dohodla počas spoločného stretnutia v Miami.
Ukrajina a jej európski spojenci boli z procesu navrhovania mierového plánu vylúčení, pripomína britský denník.