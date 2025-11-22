Počet nezvestných detí unesených z katolíckej školy v Nigérii stúpol na 300

Podľa skoršieho vyjadrenia tamojšej polície ide o strednú školu, čo znamená, že je určená deťom vo veku 12 až 17 rokov. Muž, ktorý sa predstavil ako Dauda Chekula, však agentúre AP povedal, že medzi unesenými sú aj jeho štyri vnúčatá vo veku sedem až desať rokov.
Už v pondelok sa odohral podobný útok na internátnu školu v štáte Kebbi na severozápade krajiny, kde ozbrojenci uniesli 25 dievčat. Zatiaľ nie je jasné, kto za útokmi stojí.
V utorok tiež pri podobnom incidente ozbrojenci zaútočili na kostol v štáte Kwara. Teraz žiadajú výkupné 100 miliónov nair (62-tisíc eur) za každého z 38 tam unesených ľudí.
Útoky opäť pripomenuli neistú bezpečnostnú situáciu v západoafrickej krajine, píše Reuters. Prezident Bola Tinubu kvôli nej odložil cestu do zahraničia. Zároveň vyslal svojho poradcu pre národnú bezpečnosť do Washingtonu, aby sa stretol s predstaviteľmi administratívy prezidenta Donalda Trumpa a americkými zákonodarcami, ktorí sa zaujímajú o situáciu kresťanov v krajine. Súčasťou nigérijskej delegácie, ktorá dorazila v stredu, boli tiež minister obrany, policajný riaditeľ a šéf vojenskej rozviedky.
V roku 2014 uniesli ozbrojenci z džihádistickej organizácie Boko Haram 276 študentiek v meste Chibok v štáte Borno, pričom väčšina dievčat bola z kresťanskej komunity.
V niektorých oblastiach Nigérie tiež pôsobia ozbrojené kriminálne skupiny, ktoré miestne obyvateľstvo nazýva banditmi. Tí nemajú žiadne politické ciele a ich činnosť vrátane hromadných únosov je motivovaná iba finančným ziskom, zároveň sa však nebránia spolupráci s džihádistickými zoskupeniami.