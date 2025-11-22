Izraelské údery v Pásme Gazy podľa zdravotníkov zabili 24 ľudí

Prvý úder zasiahol auto vo štvrti Rimál na západe mesta Gaza. O život podľa zástupcu nemocnice Šífa Ramího Mhannu pri tomto údere prišlo 11 ľudí a ďalších 20 utrpelo zranenia. Po údere začalo auto horieť a mnoho ľudí sa ponáhľalo pomôcť s jeho hasením. Väčšinu zo zranených podľa predstaviteľa nemocnice tvoria deti.
Ďalší úder na dom pri nemocnici Auda v centrálnej časti pásma zabil troch ľudí a zranil ďalších 11, uviedla nemocnica. Najmenej sedem ľudí, vrátane dieťaťa, zahynulo a ďalších 16 bolo podľa rovnakého zdroja zranených pri údere na dom v utečeneckom tábore Nusajrát v centrálnej časti Pásma Gazy. Podľa nemocnice Al-Aksá ďalší úder zabil najmenej troch ľudí v Dajr Balahu.
Izraelská armáda uviedla, že začala útoky proti Hamasu po tom, ako „ozbrojený terorista“ prekročil hranicu do oblasti kontrolovanej Izraelom a strieľal na vojakov v južnej časti Pásma Gazy. Dodala, že pri operácii nebol zranený žiadny izraelský vojak.
Armáda uviedla, že palestínsky ozbrojenec použil cestu, po ktorej na územie vstupuje humanitárna pomoc, a označila to za „extrémne porušenie“ prímeria. V samostatných vyhláseniach armáda uviedla, že vojaci zabili piatich ozbrojencov v oblasti Rafáhu a ďalších dvoch, keď strieľali na štyri osoby, ktoré vnikli do oblasti kontrolovanej Izraelom na severe pásma a blížili sa k izraelským vojakom. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua následne oznámila, že armáda v pásme zabila piatich vysokopostavených príslušníkov Hamasu. Zástupca Hamasu tvrdenia armády podľa agentúry Reuters odmietol s tým, že skupina dodržiava prímerie a Izrael si hľadá zámienku na útočenie.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023 po tom, čo ozbrojenci Hamasu a jeho spojencov pri teroristickom útoku na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Izrael následne začal rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej jeho armáda podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ovládaného Hamasom, zabila viac ako 69.500 Palestínčanov a ďalších vyše 170.000 zranila. Tieto údaje, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, ale podľa zahraničných mimovládnych organizácií vyše 80 percent obetí boli civilisti.
Od začiatku súčasného prímeria bolo v sutinách podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze nájdených vyše 570 tiel ľudí zabitých pri izraelských úderoch z uplynulých mesiacov. Zároveň izraelské sily podľa palestínskych zdravotníckych úradov od začiatku prímeria v Pásme Gazy zabili 316 ľudí. Za rovnaký čas podľa Izraela boli zabití traja izraelskí vojaci.