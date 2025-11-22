Trump po kritike spojencov pripustil, že jeho plán pre Ukrajinu nie je finálny

„Vojna musí skončiť tak či tak,“ povedal dnes Trump novinárom. Na otázku, či jeho plán je finálnou ponukou, odpovedal, že nie.
Agentúra DPA predtým dnes informovala, že lídri Európy, Kanady a Japonska odmietajú americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine v jeho súčasnej podobe. Na návrhu je podľa nich potrebné ďalej pracovať. Agentúra Reuters píše o obave európskych krajín, že kvôli navrhovanému početnému obmedzeniu ukrajinských ozbrojených síl by Ukrajina bola zraniteľná v prípade útoku.
Plán, ktorý po konzultáciách s ruskými činiteľmi pripravili Spojené štáty, počíta okrem iného s tým, že Ukrajina príde o značnú časť svojho územia, početne obmedzí svoju armádu na maximálne 600.000 vojakov a zaviaže sa, že nevstúpi do NATO.
"Prvotný návrh dvadsaťosemročného plánu obsahuje dôležité prvky, ktoré budú kľúčové pre spravodlivý a trvalý mier. Domnievame sa teda, že tento návrh je základom, ktorý bude vyžadovať ďalšiu prácu, "uviedla vo vyhlásení skupina krajín, ktorá je pripravená sa do procesu zapojiť.
Lídri zdôraznili princíp, že hranice nie je možné meniť silou. "Tiež nás znepokojujú navrhované obmedzenia ukrajinských ozbrojených síl, ktoré by nechali Ukrajinu zraniteľnú voči budúcemu útoku. Opakujeme, že realizácia prvkov týkajúcich sa Európskej únie a NATO by vyžadovala súhlas členských štátov EÚ a NATO, "uviedli tiež štáty.
Vyhlásenie prijali lídri Európskej únie, Európskej komisie, Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska, Španielska, Holandska, Nórska, Fínska, Írska, Kanady a Japonska.
Francúzski, britskí a nemeckí poradcovia pre národnú bezpečnosť sa v nedeľu v Ženeve stretnú so zástupcami EÚ, USA a Ukrajiny, aby prerokovali americký plán pre Ukrajinu, uviedli podľa agentúry Reuters nemenovaní činitelia na okraj summitu G20 v Johannesburgu. Reuters tiež cituje americký zdroj, podľa ktorého budú na rokovaní splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a americký minister zahraničia Marco Rubio. V Ženeve je už podľa tohto zdroja námestník amerického ministra obrany Dan Driscoll.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes oznámil, že v utorok popoludní budú prostredníctvom videokonferencie rokovať zástupcovia krajín podporujúcich Ukrajinu.