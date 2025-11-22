„Aktuálne zasahujeme v centre Olomouca na Tržnici na vianočných trhoch, kde došlo k poruche na ruskom kolese. Uviazlo tu asi 34 osôb, časť bola evakuovaná pred naším príchodom. 18 ľudí sme zachránili s pomocou výškovej techniky a postupne sme ich dostali dole do bezpečia,“ uviedli hasiči z HZS Olomouckého kraja. Hasiči zasahovali, aby ľudia nemuseli mrznúť v kabínkach, kým atrakciu neopravia.
VIDEO: Záchrana zo zaseknutého veľkého ruského kolesa. Hasiči znášali uviaznutých z 33-metrovej atrakcie
Čo sa stane, keď sa pokazí ruské koleso vysoké 33 metrov a v kabínkach sú ľudia? Zavoláte hasičov. Tí zasahovali v sobotu v centre mesta Olomouc v Českej republike.