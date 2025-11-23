Bolsonaro pripustil, že sa pokúsil poškodiť svoj monitorovací náramok. Zo zvedavosti, tvrdí

Vo videu, ktoré zverejnil najvyšší súd, Bolsonaro vysvetlil, že svoj náramok poškodil spájkovačkou. Na záberoch vidieť ako je monitorovacie zariadenie vážne poškodené a spálené, avšak stále pripevnené na jeho členku.
Sudca Alexandre de Moraes v sobotu popoludní zdôvodnil, že u Bolsonara, ktorý bol odsúdený na 27 rokov väzenia za nevydarený pokus o prevrat z roku 2022, ešte si však svoj trest nezačal odpykávať, existuje „vysoké riziko úteku“.
K zatknutiu exprezidenta došlo len niekoľko dní predtým, než mal nastúpiť na výkon trestu. Tím obhajcov 70-ročného exprezidenta predtým argumentoval, že by si mal trest odpykať doma, keďže by pobyt vo väzení predstavoval riziko pre jeho zdravie.