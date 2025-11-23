Pravda Správy Svet Zlaté hodinky pasažiera z Titaniku sa vydražili za rekordných 1,78 milióna libier

Zlaté hodinky pasažiera z Titaniku sa vydražili za rekordných 1,78 milióna libier

Zlaté vreckové hodinky, ktoré patrili jednému z najbohatších cestujúcich na palube Titaniku, sa v sobotňajšej aukcii vydražili za rekordných 1,78 milióna libier, píše web stanice BBC.

Zaoceánsky parník sa potopil po zrážke s ľadovcom v severnom Atlantiku 14. apríla 1912 pri plavbe z britského Southamptonu do New Yorku. Majiteľ hodiniek Isidor Straus a jeho manželka Ida boli medzi viac ako 1500 pasažiermi, ktorí stroskotanie lode neprežili.

Strausovo telo bolo v oceáne nájdené niekoľko dní po nehode, pričom medzi jeho osobnými vecami boli aj 18-karátové zlaté hodinky značky Jules Jurgensen. Hodinky sa zastavili v čase 2:20, teda v okamihu potopenia lode, píše BBC. Isidorov pravnuk Kenneth Hollister Straus nechal hodinky zreštaurovať a opraviť ich mechanizmus. V sobotu hodinky vydražila aukčná sieň Henry Aldridge & Son v meste Devizis v juhoanglickom grófstve Wiltshire.

Isidor Straus bol americký podnikateľ, politik a spolumajiteľ obchodného domu Macy's v New Yorku. Jeho manželka Ida údajne odmietla miesto v záchrannom člne, lebo nechcela svojho muža opustiť. Jej telo nebolo nikdy nájdené. List napísaný Idou Strausovou na hlavičkovom papieri Titaniku sa v aukcii vydražil za 100 000 libier.

