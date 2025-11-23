Reuters: Witkoffove októbrové stretnutie s Dmitrijevom v Miami vyvoláva otázky

Na schôdzke údajne spoločne vypracovali plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Agentúre Reuters to prezradili viaceré zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Dmitrijev, blízky spojenec ruského prezidenta Vladimíra Putina, zohráva vedúcu úlohu v rokovaniach s USA a tento rok sa už niekoľkokrát stretol s Witkoffom. Trumpova vláda vydala špeciálne povolenie na jeho vstup do Spojených štátov. Nie je jasné, či Dmitrijev prišiel na stretnutie v Miami s určitými ruskými požiadavkami a či boli tieto požiadavky zahrnuté do mierového plánu.
Výsledkom stretnutia v Miami bol 28-bodový plán na ukončenie vojny, uviedli dve osoby oboznámené so situáciou. Plán, ktorý bol zverejnený začiatkom tohto týždňa portálom Axios, prekvapil amerických predstaviteľov naprieč Trumpovou vládou. Vyvolal tiež kritiku zo strany Ukrajincov a ich spojencov, ktorí návrh považujú za výrazné priklonenie sa k ruským záujmom.
Americká vláda už plán predložila Kyjevu. Návrh obsahuje významné ústupky Rusku v kľúčových požiadavkách a prekračuje dlhodobé červené čiary, ktoré si stanovila Ukrajina.
Napríklad od nej vyžaduje, aby Rusku odstúpila celý Donbas a zaviazala sa, že nikdy nevstúpi do NATO. Ukrajinská armáda by tiež mala byť obmedzená na 600 000 vojakov a na ukrajinskom území by sa nemali nachádzať žiadne jednotky NATO. Spojené štáty a ich európskych spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky. Z analýzy britského denníka The Guardian tiež vyplýva, že niektoré pasáže v mierovom návrhu boli pôvodne napísané v ruštine.
V piatok Trump vyhlásil, že „vhodným“ termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k dohode vyjadril, je 27. november, keď Spojené štáty oslavujú Deň vďakyvzdania. Pripustil však, že návrh mierového plánu nie je poslednou ponukou.
Podľa zdrojov Reuters o obsahu návrhu neboli informovaní viacerí vysokopostavení predstavitelia ministerstva zahraničných vecí a rady národnej bezpečnosti. S rozhovormi nebol oboznámený ani Trumpov vyslanec pre Ukrajinu Keith Kellogg, ktorý v januári vo funkcii skončí.
Otázna je aj rola amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Jeho úrad v noci na nedeľu uviedol, že Rubio bol do rokovaní po celý čas zapojený. Niektoré zdroje však povedali, že plán obsahuje materiály, ktoré šéf americkej diplomacie predtým odmietol.
„Tento takzvaný mierový plán má reálne problémy a som veľmi skeptický, či prinesie mier,“ povedal senátor Roger Wicker, republikánsky predseda Senátneho výboru pre ozbrojené sily. „Ukrajina by nemala byť nútená vzdať sa svojich území jednému z najhanebnejších vojnových zločincov na svete Vladimirovi Putinovi,“ zdôraznil.
Diskusia s Dmitrijevom tiež podľa jedného zdroja znepokojuje niektorých členov spravodajskej komunity.