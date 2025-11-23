ONLINE: Rubio: Mierový plán je americký. USA naznačujú, že neskôr by podmienky mieru mohli byť pre Kyjev ešte horšie

7:50 Spojené štáty varovali predstaviteľov NATO, že ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebude súhlasiť s mierovým plánom, ktorý navrhli, v budúcnosti môže mať na stole dohodu oveľa horšiu, uvádza britský denník The Guardian. V tomto zmysle chcú tlačiť na ukrajinskú stranu.
Tajomník amerického ministerstva obrany Dan Driscoll o tom informoval v piatok večer v Kyjeve veľvyslancov krajín NATO po rokovaniach so Zelenským a telefonáte z Bieleho domu, píše britský denník.
"Žiadna dohoda nie je dokonalá, ale musí sa dosiahnuť skôr ako neskôr,“ povedal podľa jednej osoby, ktorá bola pri tom.
Nálada v miestnosti bola pochmúrna, pričom niekoľko európskych veľvyslancov spochybňovalo obsah dohody a spôsob, akým USA viedli rokovania s Ruskom bez toho, aby informovali spojencov, píše The Guardian.
„Bolo to stretnutie ako nočná mora. Opäť to bol argument typu ‚nemáte žiadne karty‘,“ povedal zdroj s odkazom na Trumpovo februárové tvrdenie, že Zelenskyj nemá žiadne karty, ktoré by mohol použiť.
Spojencov zaskočilo, že o pláne nevedeli a vyjadrili obavy, že pri jeho tvorbe malo hlavné slovo Rusko a že bol prezentovaný ako hotová vec. Driscoll to obhajoval s tým, že vďaka tomu je proces lepšie zvládnuteľný. „Prezident Trump chce teraz mier. Čím viac kuchárov je v kuchyni, tým ťažšie je to zvládnuť,“ povedal podľa prítomného zdroja.
Na stretnutí bola prítomná aj Julie Davisová, chargée d affaires USA v Kyjeve, ktorá ostatným diplomatom povedala, že hoci podmienky dohody boli pre Ukrajinu ako trest, nemá inú možnosť, ako ich akceptovať, inak bude v budúcnosti čeliť horšej situácii. „Dohoda sa odteraz nezlepší, ale zhorší,“ povedala podľa zdroja The Guardian.
7:45 Plán na ukončenie vojny na Ukrajine bol vypracovaný Spojenými štátmi, pričom je založený na podnetoch z ruskej strany, ale tiež na predchádzajúcich a aktuálnych podnetoch z ukrajinskej strany. Na sieti X to napísal americký minister zahraničia Marco Rubio s tým, že 28-bodový dokument predstavuje rámec pre prebiehajúce rokovania. Podľa agentúry AFP tak reagoval na vyhlásenia viacerých amerických senátorov, ktorí v sobotu uviedli, že im Rubio povedal, že dokument nepredstavuje oficiálny postoj USA, ale je iba východiskovým bodom pre diskusiu a zahŕňa zoznam ruských želaní.
„Minister Rubio nám dnes popoludní zavolal. Myslím, že nám dal celkom jasne najavo, že sme adresátmi návrhu, ktorý bol doručený jednému z našich zástupcov. Nejde o naše odporúčanie. Nejde o náš mierový plán,“ uviedol podľa AFP republikánsky senátor Mike Rounds.
Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa počíta okrem iného s tým, že Ukrajina príde o značnú časť svojho územia, početne obmedzí svoju armádu na maximálne 600 000 vojakov a zaviaže sa, že nevstúpi do NATO. Agentúra DPA v sobotu informovala, že lídri Európy, Kanady a Japonska plán v jeho súčasnej podobe odmietajú. Trump neskôr pripustil, že tento plán nie je jeho poslednou ponukou.Čítajte viac Čo konkrétne ponúka Trump Rusku a Ukrajine? Toto je kompletných 28 bodov jeho plánu
Americké ministerstvo zahraničia uviedlo, že Rubio už odletel do Ženevy, kde sa zúčastní na stretnutí so zástupcami Francúzska, Nemecka, Británie, EÚ a Ukrajiny, s ktorými americký plán pre Ukrajinu prerokuje.Čítajte viac Reuters: Witkoffove októbrové stretnutie s Dmitrijevom v Miami vyvoláva otázky
Poradcovia pre národnú bezpečnosť Francúzska, Nemecka a Británie sa v nedeľu v Ženeve stretnú so zástupcami EÚ, USA a Ukrajiny, aby prerokovali americký plán pre Ukrajinu.
Za USA sa stretnutia podľa agentúr zúčastní minister zahraničia Marco Rubio, splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a splnomocnenec Pentagonu pre záležitosti armády Daniel Driscoll. Nemecký vládny zdroj agentúry Reuters uviedol, že Ukrajine a Spojeným štátom bol zaslaný európsky návrh mierového plánu, ktorý z toho amerického vychádza.
V ukrajinskej delegácii budú podľa agentúry AFP okrem iného šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak a šéf bezpečnostnej rady Rustom Umerov.
Lídri Európy, Kanady a Japonska odmietajú americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine v jeho súčasnej podobe a uviedli, že na návrhu treba ešte pracovať.
7:45 Najmenej 14 ľudí bolo zranených pri nočnom útoku dronmi na ukrajinské mesto Dnipro. Podľa serveru listu Ukrajinska pravda to uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Vladyslav Hajvanenko s tým, že medzi zranenými je aj 11-ročné dieťa. Pri ruskom ostreľovaní Záporožia bolo podľa šéfa tamojšej správy Ivana Fedorova zranených šesť ľudí.
„Rusi na oblasť útočili dronmi. Podľa údajov protivzdušnej obrany ich bolo pätnásť zničených,“ uviedol Hajvanenko. Dôsledkom útoku je podľa neho okrem zranených osôb aj požiar obytného domu, poničená bola aj prístavba rodinného domčeka a šesť automobilov.
Ruské ministerstvo obrany ráno oznámilo zničenie celkovo 75 ukrajinských dronov, najviac nad Čiernym morom a Ruskom nezákonne anektovaným polostrovom Krym. Podľa ruskojazyčnej služby BBC ukrajinská strana použila drony tiež na útoky na energetické objekty v Ruskom okupovaných častiach ukrajinskej Doneckej oblasti.
Podľa serveru Ukrajinska pravda, ktorý sa odvoláva na ruské telegramové kanály a videozáznamy svedkov z miesta, začal po ukrajinskom útoku požiar v areáli tepelnej elektrárne v meste Šatura v Moskovskej oblasti.
BBC tiež uvádza, že starosta Moskvy Sergej Sobjanin spomenul zostrel dvoch ukrajinských dronov v okolí ruskej metropoly a tri drony boli podľa webu stanice zostrelené nad Smolenskou oblasťou.