Pravda Správy Svet Epsteinove spisy sa otvárajú. Môže to otriasť aj Bielym domom, hovorí novinárka žijúca v USA

Kauza Jeffreyho Epsteina ani po jeho smrti neutícha. Tisíce strán spisov môžu priniesť nové informácie o kontaktoch, vplyvných menách aj politických súvislostiach. Novinárka a analytička amerického diania Jana Ciglerová v relácii PRAVDA VO SVETE hovorí o tom, prečo sa téma vracia a kam až môžu siahať jej dôsledky.

23.11.2025 14:00
Pozrite si debatu medzi Ninou Lexovou a Janou Ciglerovou v relácii PRAVDA VO SVETE
Video
Zdroj: TV Pravda

Aké sú širšie spoločenské dôsledky pre Spojené štáty?

„Tak toto môže otriasť aj prezidentským postom, pretože vo chvíli, keď bude zverejnené, čo v tých zložkách skutočne je, kto sa podieľal na brutálnom zneužívaní tých dievčat, koľko obetí to bolo – podľa niektorých informácií mohlo ísť až o tisíce obetí – kto s Epsteinom chodil na ten ostrov, kto s ním lietal tým lietadlom, komu poskytoval Epstein svoje služby a prečo tí klienti neboli dodnes potrestaní. Vo chvíli, keď sa toto ukáže, tak to môže zasiahnuť najvyššie poschodia americkej politiky. A v okamihu, keď bude odhalené, že tam bol Trump a že nechcel, aby tie zložky boli zverejnené, tak to môže byť jeho politická smrť,“ uviedla Jana Ciglerová.

V rozhovore sa dozviete

  • prečo je kauza Jeffreyho Epsteina výnimočná a prečo stále rezonuje aj po jeho smrti
  • ako mohla vzniknúť sieť zneužívania a kto všetko sa v blízkosti Epsteina pohyboval
  • prečo Donald Trump sľúbil zverejniť spisy – a prečo ich neskôr nechcel ukázať
  • aký tlak vytvorili obete a prečo práve ony zohrali kľúčovú rolu
  • prečo kauza ohrozila kariéru Larryho Summersa
  • aký má kauza dosah na americkú politiku aj britskú kráľovskú rodinu
  • prečo britská monarchia čelí kritike v súvislosti s financovaním odškodnení
  • či môžu mať nové informácie dopad aj na dianie v Európe
