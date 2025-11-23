Epsteinove spisy sa otvárajú. Môže to otriasť aj Bielym domom, hovorí novinárka žijúca v USA

Aké sú širšie spoločenské dôsledky pre Spojené štáty?
„Tak toto môže otriasť aj prezidentským postom, pretože vo chvíli, keď bude zverejnené, čo v tých zložkách skutočne je, kto sa podieľal na brutálnom zneužívaní tých dievčat, koľko obetí to bolo – podľa niektorých informácií mohlo ísť až o tisíce obetí – kto s Epsteinom chodil na ten ostrov, kto s ním lietal tým lietadlom, komu poskytoval Epstein svoje služby a prečo tí klienti neboli dodnes potrestaní. Vo chvíli, keď sa toto ukáže, tak to môže zasiahnuť najvyššie poschodia americkej politiky. A v okamihu, keď bude odhalené, že tam bol Trump a že nechcel, aby tie zložky boli zverejnené, tak to môže byť jeho politická smrť,“ uviedla Jana Ciglerová.
V rozhovore sa dozviete
- prečo je kauza Jeffreyho Epsteina výnimočná a prečo stále rezonuje aj po jeho smrti
- ako mohla vzniknúť sieť zneužívania a kto všetko sa v blízkosti Epsteina pohyboval
- prečo Donald Trump sľúbil zverejniť spisy – a prečo ich neskôr nechcel ukázať
- aký tlak vytvorili obete a prečo práve ony zohrali kľúčovú rolu
- prečo kauza ohrozila kariéru Larryho Summersa
- aký má kauza dosah na americkú politiku aj britskú kráľovskú rodinu
- prečo britská monarchia čelí kritike v súvislosti s financovaním odškodnení
- či môžu mať nové informácie dopad aj na dianie v Európe