Izrael útočil na Bejrút, cieľom bol údajne veliteľ Hizballáhu

„Pred chvíľou vykonala izraelská armáda presný útok zameraný na kľúčového teroristu Hizballáhu v Bejrúte,“ uviedli ozbrojené sily Izraela v krátkom vyhlásení.
Na nedeľňajší úder v Berjúte dal príkaz izraelský premiér Benjamin Natanjahu. Podľa vyhlásenia jeho úradu bol cieľom tohto útoku „šéf generálneho štábu“ Hizballáhu.
„Pred chvíľou, v srdci Bejrútu, izraelská armáda (IDF) zaútočila na náčelníka štábu Hizballáhu, ktorý viedol budovanie a prezbrojovanie (tejto) teroristickej organizácie,“ uvádza sa v krátkom vyhlásení s dodaním, že Netanjahu „nariadil útok“.
„Izrael je odhodlaný konať tak, aby dosiahol svoje ciele, všade a vždy,“ uvádza sa podľa AFP ďalej vo vyhlásení.
Izraelský útok na južné predmestia Bejrútu v nedeľu zabil jednu osobu, kým 21 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Rezort vo vyhlásení dodal, že ide o „predbežné údaje“.
Izrael počas uplynulého týždňa opakovane zaútočil na susedný Libanon, pričom armáda v sobotu uviedla, že zasiahla vojenské zariadenia Hizballáhu.