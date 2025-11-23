Pravda Správy Svet Izrael útočil na Bejrút, cieľom bol údajne veliteľ Hizballáhu

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že v libanonskom hlavnom meste Bejrút podnikla útok na vysokopostaveného člena Iránom podporovaného libanonského militantného hnutia Hizballáh, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

23.11.2025 16:18
„Pred chvíľou vykonala izraelská armáda presný útok zameraný na kľúčového teroristu Hizballáhu v Bejrúte,“ uviedli ozbrojené sily Izraela v krátkom vyhlásení.

Na nedeľňajší úder v Berjúte dal príkaz izraelský premiér Benjamin Natanjahu. Podľa vyhlásenia jeho úradu bol cieľom tohto útoku „šéf generálneho štábu“ Hizballáhu.

„Pred chvíľou, v srdci Bejrútu, izraelská armáda (IDF) zaútočila na náčelníka štábu Hizballáhu, ktorý viedol budovanie a prezbrojovanie (tejto) teroristickej organizácie,“ uvádza sa v krátkom vyhlásení s dodaním, že Netanjahu „nariadil útok“.

„Izrael je odhodlaný konať tak, aby dosiahol svoje ciele, všade a vždy,“ uvádza sa podľa AFP ďalej vo vyhlásení.

Izraelský útok na južné predmestia Bejrútu v nedeľu zabil jednu osobu, kým 21 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Rezort vo vyhlásení dodal, že ide o „predbežné údaje“.

Izrael počas uplynulého týždňa opakovane zaútočil na susedný Libanon, pričom armáda v sobotu uviedla, že zasiahla vojenské zariadenia Hizballáhu.

