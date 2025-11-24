Oklamal Putina jeho hlavný generál? Naše mesto Kupjansk Rusi nedobyli, opakujú Ukrajinci

Minulý štvrtok náčelník generálneho štábu ozbrojených síl oznámil šéfovi Kremľa to, na čo veľmi dlho čakal. Valerij Gerasimov osobne povedal Vladimirovi Putinovi, že jeho vojaci ovládli Kupjansk. Tohto mesta sa zmocnili už vo februári 2022, ale na jeseň toho roku znovu získali kontrolu na ním Ukrajinci. „Jednotky zoskupenia vojsk Západ oslobodili Kupjansk a pokračujú v ničení oddielov ukrajinských ozbrojených síl na ľavom brehu rieky Oskil," citovala agentúra TASS generála Gerasimova. Tá preteká cez mesto, pričom ho rozdeľuje na dve časti.
Putin vzápätí využil hlásenie, ktoré mu podal Gerasimov, na vyhrážanie sa Ukrajine. Varoval, že ak nepristúpi na najnovší americký mierový plán USA, osud Kupjansku sa zopakuje na ďalších úsekoch frontu. Je celkom možné, že v Moskve načasovali tvrdenie o okupácii mesta na deň, keď sa objavili prvé informácie o americkom návrhu ukončenia vojny, ktorý obsahuje z pohľadu napadnutého štátu ponižujúce podmienky, fakticky porovnateľné s jeho kapituláciou.
Po štyroch dňoch od údajného úspechu ruskej armády Ukrajinci opakujú, že Kupjansk v skutočnosti nepadol do rúk agresora. Naďalej platí ich tvrdenie, že mesto kontrolujú jeho obrancovia. Pripúšťajú síce, že situácia je neľahká, ale popierajú nielen jeho okupáciu, prízvukujú tiež, že ukrajinskí vojaci sa neocitli v kotli. „Strata Kupjansku zatiaľ nehrozí. Nijaké obsadenie mesta, nijaké obkľúčenie," ubezpečil podľa serveru 24 Kanal šéf Charkovskej oblastnej vojenskej správy Oleh Synehubov.
Podobne sa vyjadril niekdajší šéf rozviedky Mykola Malomuž, ktorý pravidelne komentuje vývoj na fronte: „Situácia sa fakticky nezmenila. Nepriateľ sa nachádza v častiach mesta, ale jeho malé skupiny prenikli len o kúsok," citoval ho 24 Kanal. Predstaviteľ ozbrojených síl Viktor Trehubov tiež hovorí o ojedinelých skupinkách Rusov, pričom podľa neho čelia problémom: „Tí, čo sa už dostali do obytnej zóny, sa ocitli v ťažkej situácii práve preto, že im chýbajú efektívne posily. A akákoľvek logistika sa vykonáva výlučne pomocou dronov."
K spochybneniu tvrdení Gerasimova, o ktoré sa opiera Putin, sa dokonca pripojili aj ruskí vojnoví blogeri. Na svojich kanáloch na sociálnej sieti Telegram píšu, že hlavný Putinov generál nepovedal pravdu prezidentovi do očí. Podľa nich je výrok o „úplnom obsadení Kupjansku" predbiehaním reálnych udalostí. „Kam sa podelo 18 práporov ukrajinskej armády, ktoré boli predtým ‚obkľúčené‘, nie je známe," ironicky poznamenal Vojenský informátor.
Uštipačný komentár zverejnil aj kanál Rybar, ktorý pravdepodobne čerpá viaceré informácie od zdrojov na ruskom ministerstve obrany: „Už niekoľko týždňov sa objavujú z tohto smeru ‚víťazné správy‘. Väčšina týchto vyhlásení je však nepotvrdená a už zahrala do kariet nepriateľovi, ktorý ich poprel prostredníctvom záberov objektívnej kontroly (územia)." Stanica BBC pripomenula, že Gerasimov v auguste tohto roku hovoril o obsadení polovice Kupjansku, čo sa však nepotvrdilo.
Vo velení ruskej armády si však stoja za tým, čo najnovšie vravel Gerasimov. „Nepriateľ sa opakovane pokúšal o záchranu obkľúčenej skupiny, o obnovenie prechodov cez rieku Oskil, o prelomenie obkľúčenia. Všetky protiútoky sme odrazili a neumožnili žiadny prienik ukrajinských síl," citovala TASS veliteľa skupiny vojsk Západ generála Sergeja Kuzovlova.
Ukrajinský vojenský expert a plukovník vo výslužbe Roman Svitan zhodnotil situáciu v rozhovore pre server Novaja gazeta. Povedal, že polovica Kupjansku sa v súčasnosti nachádza takpovediac v sivej zóne a pokračoval: „V centre mesta zúria pouličné boje. Jednotky ruskej armády obsadili rodinné domy, ukrajinské ozbrojené sily držia výškové budovy. Nevidím žiadnu hrozbu, že by Ukrajina stratila Kupjansk." Dodal, že boje v meste by mohli pokračovať ešte veľmi dlhú dobu.Čítajte viac „Je čas hovoriť s Ukrajincami otvorene“. Zelenskyj prehovoril k národu. Varuje pred najťažšou voľbou modernej histórie
Ovládnutie Kupjansku Rusmi jednoznačne spochybnili aj analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Podľa ich poznatkov Ukrajinci tam urputne odolávajú agresorovi.
Naopak, v Moskve sa rozhodli podporiť svoje tvrdenie aj obrazovými zábermi z „oslobodeného Kupjansku". Na videonahrávke ministerstva obrany je však vidieť iba výbuchy v meste a v jeho okolí po ruských úderoch, čiže nič, čo by dokazovalo okupáciu mesta.
Rusi zverejnili aj svojich vojakov, ktorí držia pred sebou ruskú vlajku ako dôkaz, že Kupjansk dobyli. Ukrajinci tvrdia, že snímky pochádzajú z tých častí mesta, kde sa nachádzali už predtým, prípadne im vlajku zhodili prostredníctvom dronov.
Jedným ruských predstaviteľov, ktorí zjavne zbytočne v predstihu oslavujú okupáciu Kupjansku, sa nachádza aj Vladimir Rogov. Patrí medzi činiteľov, ktorí majú v náplni práce začlenenie obsadených ukrajinských území do Ruskej federácie.„Otvárajú sa nám nové možnosti smerom na západ, ako aj na vytvorenie nárazníkovej zóny v Charkovskej oblasti, o čom hovoril prezident. Prekročenie pravého brehu rieky Oskil poskytuje príležitosť napredovať na Čuhuiv a Izjum, dve významné mestá v tomto regióne. Čuhuiv už teraz predstavuje vstupnú bránu do samotného Charkova, ktorý je vzdialený necelých 15 kilometrov," povedal Rogov pre server Nacionaľnaja služba novostej.
Podľa všetkého však jeho predstavy sú nateraz vzdialené od reality. Riziko však z ukrajinského pohľadu existuje. Nielen preto, o čom túžobne hovorí Rogov. Okupácia Kupjansku by totiž Rusom umožnila postupovať smerom k mestám Slavjansk a Kramatorsk. Ruskí generáli sa netaja tým, že by si chceli podmaniť tamojšie obranné uzly ukrajinských ozbrojených síl.