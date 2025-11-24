Francúzsky súd blokuje aukciu najstaršej kalkulačky. Vidí v nej národný poklad. Za koľko miliónov eur ju mohli vydražiť?

Má pomenovanie Pascalina po slávnom fyzikovi Blaisovi Pascalovi. Ponúkli ju do aukcie, ale zasiahol francúzsky súd. Vydaním predbežného opatrenia pozastavil možnosť, že by mechanickú kalkulačku mohol vydražiť niekto zo zahraničia. Vo Francúzsku sa totiž ozvali viaceré osobnosti, ktoré poukázali na neprípustnosť vývozu tejto historickej vzácnosti do cudziny.
Aukčná sieň Christie's odhadla, že Pascalina nájde svojho kupca, ktorý za ňu bude ochotný zaplatiť dva až tri milióny eur. Považuje ju za takú cennosť, že ju vystavila nielen v Paríži, kde sa mala dražba uskutočniť, ale potom aj v New Yorku a v Hongkongu. „Pascalina je oveľa viac než len jednoduchý mechanický predmet. Je to prvý pokus v histórii nahradiť ľudskú myseľ strojom. Pascalov vynález predstavuje prelom: ‚kvantový skok‘, ktorého dôležitosť dnes nadobúda veľmi špeciálny význam," lákala Christie's na svojej webovej stránke bohatých zberateľov.
Christie's naznačovala, že vysoká očakávaná konečná suma bude zodpovedať aj tomu, že tento aritmetický stroj zostáva naďalej funkčný napriek tomu, že už má viac ako 380 rokov. Aukcia plánovaná na 19. novembra sa však nakoniec nekonala.
Túto Pascalinu vlastnil katalánsky zberateľ Léon Parcé, ktorý zomrel v roku 1979. Pozostalí ju ponúkli do dražby až teraz. Zbieral hlavne vzácne knihy, medzi nimi aj diela Pascala, takže pre obdiv k nemu sa asi dostal aj ku kalkulačke vyrobenej ním v roku 1642. Neskorší slávny fyzik ju vytvoril, keď mal 19 rokov, aby pomohol svojmu otcovi s účtovníctvom.
Jeden úrad a jedno múzeum vo Francúzsku na jar tohto roku vydali povolenie na export Pascaliny, čo súviselo s tým, že sa vedelo, že pôjde do dražby. „Schválili to dvaja experti z Národného centra remesiel a umenia a z múzea v Louvri," ozrejmil denník Le Monde.
Tento mesiac sa však proti aukcii postavili mnohí francúzski vedci aj spisovatelia a myslitelia, ktorí požadujú, aby štát vyhlásil raritný predmet za „národný poklad". Bol medzi nimi aj jeden nositeľ Nobelovej ceny. Na neprípustnosť, že by vzácna kalkulačka opustila Francúzska, poukázali v spoločnom texte, ktorý 1. novembra zverejnil Le Monde. „Pascalina zostáva jedným z hlavných klenotov francúzskeho intelektuálneho a technologického dedičstva," zdôraznili.
Päť exemplárov vyrobených Pascalom sa nachádza vo verejných zbierkach vo Francúzsku. Ostatné v múzeách v zahraničí.
O prípade Pascaliny, ktorú chcela dražiť Christie's, rozhodoval súd v Paríži. „V súvislosti so svojou historickou i s vedeckou hodnotou je tento počítací stroj pravdepodobne klasifikovaný ako národný poklad, čo bráni vydaniu vývozného certifikátu," citoval z predbežného opatrenia súdu denník Le Figaro s tým, že nateraz nesmie opustiť Francúzsko.
Le Monde poznamenal, že súd vydá svoje konečné rozhodnutie asi až v budúcom roku. Očakáva sa, že Christie's bude namietať proti prípadnému vývozu do zahraničia(alebo pozostalí po zmienenom zberateľovi). Finálny verdikt sa preto predpokladá až o niekoľko mesiacov.