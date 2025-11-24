ONLINE: Toto áno, toto nie - Európania preškrtali americký plán. Ukrajina do EÚ určite, do NATO možno, úplné odškodnenie Ruskom

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 370 dní
01:00 Agentúra Reuters uvádza, že videla európsky protinávrh k 28-bodovému mierovému plánu pre Ukrajinu. Protinávrh, ktorý vypracovali európske mocnosti E3 – Británia, Francúzsko a Nemecko – vychádza z amerického plánu, bod po bode ním prechádza a navrhuje zmeny a výmazy.
Spojené štáty a Ukrajina oznámili, že vytvorili „aktualizovaný a prepracovaný mierový rámec“ na ukončenie vojny s Ruskom, ktorý zjavne upravil skorší plán vypracovaný Trumpovou administratívou, ktorý Kyjev a jeho spojenci považovali za príliš ústretový voči Moskve.
Európsky protinávrh, ktorý podľa Reuters pripravili tri európske mocnosti, ráta napríklad s tým, že Ukrajina bude „bude úplne obnovená a finančne odškodnená, vrátane využitia zmrazených ruských štátnych aktív, ktoré zostanú zmrazené, kým Rusko neodškodní škody spôsobené Ukrajine“. O zmiernení protiruských sankcií sa má diskutovať a dohadovať po fázach a „od prípadu k prípadu“. Rusko zapracuje do svojej legislatívy neútočenia voči Európe a Ukrajine. Ukrajina zostane štátom bez jadrových zbraní. Ukrajina bude oprávnená stať sa členským štátom EÚ a kým sa tak stane, bude mať preferenčný prístup na európske trhy. Cesta do NATO nie je podľa európskych predstáv pre Ukrajinu uzavretá, len je konštatované, že v súčasnosti na to neexistuje konsenzus.
Celý text podľa agentúry Reuters.
1. Potvrdenie suverenity Ukrajiny.
2. Bude uzavretá totálna a kompletná dohoda o neútočení medzi Ruskom, Ukrajinou a NATO. Všetky nejasnosti z posledných 30 rokov budú vyriešené.
3. Bod 3 amerického plánu je vypustený. Návrh pôvodne uvádzal, že sa očakáva, že Rusko nenapadne svojich susedov a NATO sa nebude ďalej rozširovať.
4. Po podpísaní mierovej dohody sa začne dialóg medzi Ruskom a NATO s cieľom riešiť všetky bezpečnostné obavy a vytvoriť deeskalačné prostredie, ktoré zabezpečí globálnu bezpečnosť a zvýši príležitosti na prepojenie a budúce ekonomické príležitosti.
5. Ukrajina dostane robustné bezpečnostné záruky.
6. Veľkosť ukrajinskej armády bude v čase mieru obmedzená na 800 000 príslušníkov.
7. Vstup Ukrajiny do NATO závisí od konsenzu členských štátov NATO, ktorý v súčasnosti neexistuje.
8. NATO súhlasí, že v čase mieru nebude trvalo umiestňovať svoje jednotky na území Ukrajiny.
9. Stíhacie lietadlá NATO budú umiestnené v Poľsku.
10. Záruka USA podobná článku 5
a. USA dostanú kompenzáciu za poskytnutie tejto záruky
b. Ak Ukrajina napadne Rusko, záruka prepadá
c. Ak Rusko napadne Ukrajinu, okrem robustnej koordinovanej vojenskej reakcie budú obnovené všetky globálne sankcie a akékoľvek uznanie nových území spolu so všetkými výhodami z tejto dohody bude odňaté.
11. Ukrajina je oprávnená stať sa členom EÚ a dočasne získa preferenčný prístup na európsky trh, kým sa to bude posudzovať.
12. Robustný globálny balík obnovy Ukrajiny, ktorý zahŕňa okrem iného:
a. Vytvorenie Fondu rozvoja Ukrajiny na investície do rýchlo rastúcich odvetví vrátane technológií, dátových centier a umelej inteligencie
b. Spojené štáty budú s Ukrajinou spolupracovať na obnove, rozvoji, modernizácii a prevádzke ukrajinskej plynárenskej infraštruktúry vrátane potrubí a skladovacích zariadení
c. Spoločné úsilie o obnovu, rozvoj a modernizáciu oblastí zasiahnutých vojnou (mestá a obytné oblasti)
d. Rozvoj infraštruktúry
e. Ťažba nerastov a prírodných zdrojov
f. Svetová banka vypracuje špeciálny finančný balík na urýchlenie týchto aktivít.
13. Postupná reintegrácia Ruska do svetového hospodárstva
a. O zmiernení sankcií sa bude diskutovať a dohadovať sa budú po fázach a od prípadu k prípadu
b. Spojené štáty uzatvoria s Ruskom dlhodobú dohodu o hospodárskej spolupráci v oblastiach energie, prírodných zdrojov, infraštruktúry, AI, dátových centier, vzácnych zemín, spoločných projektoch v Arktíde a ďalších vzájomne výhodných podnikových príležitostiach
c. Rusko bude pozvané späť do G8.
14. Ukrajina bude úplne obnovená a finančne odškodnená, vrátane využitia zmrazených ruských štátnych aktív, ktoré zostanú zmrazené, kým Rusko neodškodní škody spôsobené Ukrajine.
15. Bude vytvorená spoločná bezpečnostná pracovná skupina za účasti USA, Ukrajiny, Ruska a Európanov na podporu a presadzovanie všetkých ustanovení tejto dohody.
16. Rusko legislatívne zakotví politiku neútočenia voči Európe a Ukrajine.
17. Spojené štáty a Rusko sa dohodnú na predĺžení zmlúv o nešírení a kontrole jadrových zbraní vrátane Fair Start.
18. Ukrajina súhlasí, že zostane nejadrovým štátom podľa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).
19. Záporožská jadrová elektráreň bude reštartovaná pod dohľadom MAAE a vyrobená elektrina bude rovnakým dielom (50:50) rozdelená medzi Rusko a Ukrajinu.
20. Ukrajina prijme pravidlá EÚ týkajúce sa náboženskej tolerancie a ochrany jazykových menšín.
21. Územia
Ukrajina sa zaväzuje, že svoje okupované suverénne územia nebude získavať späť vojenskými prostriedkami. Rokovania o výmene území začnú od línie kontaktu.
22. Po dohode o budúcich územných usporiadaniach sa Ruská federácia aj Ukrajina zaväzujú, že tieto usporiadania nebudú meniť silou. Akékoľvek bezpečnostné záruky sa neuplatnia v prípade porušenia tohto záväzku.
23. Rusko nebude brániť Ukrajine v využívaní rieky Dneper na komerčné účely a budú uzavreté dohody, aby obilie mohlo voľne prechádzať cez Čierne more.
24. Bude vytvorený humanitárny výbor na vyriešenie otvorených otázok:
a. Výmena všetkých zostávajúcich zajatcov a tiel podľa princípu „všetci za všetkých“
b. Návrat všetkých civilných zajatcov a rukojemníkov vrátane detí
c. Program zjednotenia rodín
d. Opatrenia na zmiernenie utrpenia obetí konfliktu
25. Ukrajina uskutoční voľby čo najskôr po podpísaní mierovej dohody.
26. Budú prijaté opatrenia na zmiernenie utrpenia obetí konfliktu.
27. Táto dohoda bude právne záväzná. Jej plnenie bude monitorované a garantované Radou mieru, ktorej predsedom bude prezident Donald J. Trump. Za porušenie budú sankcie.
28. Po súhlase všetkých strán s týmto memorandom nadobudne okamžitú platnosť prímerie po stiahnutí oboch strán na dohodnuté pozície, aby sa mohlo začať plnenie dohody. Podrobnosti prímeria vrátane monitorovania dohodnú obe strany pod dohľadom USA.