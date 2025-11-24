Pravda Správy Svet Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny. Litva hovorí o hybridnom útoku

Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny. Litva hovorí o hybridnom útoku

Letisko v litovskom hlavnom meste Vilnius v nedeľu večer a v noci na pondelok dočasne pozastavilo svoju prevádzku pre balóny zachytené radarom, ktoré sa približovali k jeho vzdušnému priestoru. Niektoré prilietajúce lietadlá museli presmerovať do iných miest.

24.11.2025 07:10
balóny, Litva Foto:
Na nedatovanej fotografii, ktorú zverejnila Štátna pohraničná stráž, dôstojník kontroluje balón používaný na prepravu cigariet do Litvy, pretože bieloruskí pašeráci ich často používajú na prepravu pašovaného tovaru do Európskej únie.
Litovská vláda tvrdí, že balóny, ktoré prenikajú do vzdušného priestoru krajiny, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Túto aktivitu označuje za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.

Obmedzenia na letisku vo Vilniuse podľa vyhlásenia zaviedli po tom, ako sa na radare objavili body, ktoré sú charakteristické pre balóny smerujúce k letisku. Prevádzku najnovšie pozastavili v nedeľu prvýkrát o 18.55 h miestneho času (17.55 h SEČ) a obnovili v pondelok o 00.25 h miestneho času (23.25 h SEČ). Opatrenia opäť zaviedli o 01.40 h miestneho času (00.40 h SEČ) a zrušili o 03.25 h miestneho času (02.25 h SEČ).

Pre incidenty s balónmi Litva v októbri na jeden mesiac uzavrela hranicu s Bieloruskom. Znovu ju otvorila v priebehu uplynulého týždňa, keďže sa zdalo, že narúšanie jej vzdušného priestoru ustalo.

