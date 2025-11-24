Pravda Správy Svet Halu na letisku v Brne zachvátili plamene. Zásah komplikuje počasie

České letisko Brno-Tuřany v pondelok ráno zachvátil požiar. Podľa hasičského zboru horí plocha s veľkosťou približne 5-tisíc štvorcových metrov, píše televízia TV Nova a server iDnes.

24.11.2025 08:14
debata (2)

Hasičský záchranný zbor (HZS) ČR vyhlásil na letisku mimoriadny tretí stupeň požiarneho poplachu. Na sociálnej sieti X uviedol, že na mieste zasahuje 12 jednotiek s využitím výškovej techniky. Zásah komplikuje počasie, v Brne sneží a mrzne. Požiar sa rozšíril na ploche s rozlohou približne 50×100 metrov. Hasiči informovali, že požiar sa im už podarilo lokalizovať.

„Máme na mieste veľkokapacitnú sanitku a tiež inšpektora prevádzky, ale v túto chvíľu by sme nemali mať v starostlivosti žiadneho pacienta. Na mieste sme z preventívnych dôvodov,“ uviedla hovorkyňa Zdravotnej záchrannej služby Juhomoravského kraja Michaela Bothová.

