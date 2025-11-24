Halu na letisku v Brne zachvátili plamene. Zásah komplikuje počasie

Hasičský záchranný zbor (HZS) ČR vyhlásil na letisku mimoriadny tretí stupeň požiarneho poplachu. Na sociálnej sieti X uviedol, že na mieste zasahuje 12 jednotiek s využitím výškovej techniky. Zásah komplikuje počasie, v Brne sneží a mrzne. Požiar sa rozšíril na ploche s rozlohou približne 50×100 metrov. Hasiči informovali, že požiar sa im už podarilo lokalizovať.
„Máme na mieste veľkokapacitnú sanitku a tiež inšpektora prevádzky, ale v túto chvíľu by sme nemali mať v starostlivosti žiadneho pacienta. Na mieste sme z preventívnych dôvodov,“ uviedla hovorkyňa Zdravotnej záchrannej služby Juhomoravského kraja Michaela Bothová.