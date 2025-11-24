Zvedavosť vystriedala paranoja. Bolsonaro ide za poškodenie svojho monitorovacieho náramku do väzby

Bolsonaro bol v domácom väzení kontrolovaný prostredníctvom monitorovacieho zariadenia. V sobotu súd rozhodol o jeho väzbe za mrežami, pretože poškodil monitorovací náramok na členku, a preto ho považuje za osobu s rizikom úteku.
Počas nedeľného pojednávania exprezident uviedol, že „medzi piatkom a sobotou pociťoval určitú paranoju v dôsledku liekov“, uvádza sa v dokumente Najvyššieho súdu, ktorý získala agentúra AFP.
Tvrdil, „že nemal v úmysle utiecť a že nedošlo k žiadnemu zlomeniu remienka náramku“. V domácom väzení bol od augusta počas odvolacieho súdneho konania. Bol odsúdený na 27 rokov väzenia za plán, ktorý mal zabrániť jeho nástupcovi v prezidentskej funkcii Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi v nástupe do úradu po voľbách v roku 2022.
Počas sobotného pojednávania 70-ročný bývalý armádny kapitán uviedol, že počas piatkového popoludnia sa pokúšal otvoriť elektronický náramok, až kým sa okolo polnoci „nespamätal“ a neprestal. V sobotu pripustil, že sa pokúsil „zo zvedavosti“ poškodiť svoj monitorovací náramok
Bolsonarova obhajoba uviedla, že sa proti jeho väzbe vo väzení odvolá, pretože „by mohla ohroziť jeho život“ vzhľadom na zdravotné problémy.
Bolsonarova obhajoba uviedla, že sa proti jeho väzbe vo väzení odvolá, pretože „by mohla ohroziť jeho život" vzhľadom na zdravotné problémy.

Pre Bolsonarove právne problémy nemá veľká časť konzervatívnych voličov v Brazílii jasného favorita pred prezidentskými voľbami v roku 2026. Súčasný ľavicový 80-ročný prezident Lula vyhlásil, že sa v nich bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie.