Terminátor nemusí byť fikciou. AI podľa ruského bankára môže mať vplyv ako jadrové zbrane

„AI je ako jadrový projekt. Vzniká nový ‚jadrový klub‘ vo svete, v ktorom buď máte vlastný veľký jazykový model (LLM), alebo nemáte,“ uviedol Vedjachin. Rusko podľa neho potrebuje najmenej dva alebo tri vlastné AI modely na využitie v citlivých oblastiach, ako sú verejné internetové služby, zdravotníctvo a vzdelávanie.
„Nie je možné vkladať dôverné informácie do cudzieho modelu. To je jednoducho zakázané. Takýto postup by mal veľmi nepríjemné následky,“ varoval Vedjachin. Dodal, že štátne údaje by mali spracovávať iba ruské AI modely.
Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň uviedol, že doma vyvinuté AI modely sú nevyhnutné na zachovanie ruskej suverenity. Spoločnosť Sberbank stojí spolu s technologickou firmou Jandex na čele ruského úsilia udržať v oblasti umelej inteligencie krok s konkurenciou zo Spojených štátov a Číny, píše Reuters.
Vedjachin upozornil, že Rusko bude mať problémy vyrovnať sa tejto konkurencii v oblasti výpočtového výkonu, a to najmä kvôli západným sankciám, ktoré krajine obmedzujú prístup k technológiám. Zároveň ale varoval, že globálne investície do AI infraštruktúry by sa mohli ukázať ako prehnané.Čítajte viac Vyvinuli umelý neurón, ktorý sa správa ako mozog. Roboty raz budú reagovať ako ľudia
„Domnievame sa, že nadmerné investície do AI infraštruktúry sa vzhľadom na rýchly temp technologického vývoja nemusia vyplatiť,“ uviedol Vedjachin. Dodal, že Rusko je imúnne voči „AI bubline“, pretože jeho investície nie sú nadmerné.