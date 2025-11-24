Ropné štáty zatlačili a rozhodli. Európa po COP30 hovorí o sklamaní a malom pokroku

„Na COP30 sme napriek našim vytrvalým snahám a jasnému mandátu Európskeho parlamentu čelili jednotnému frontu krajín BRICS a arabských štátov, ako aj predsedníctvu, ktorí neboli ochotné dosiahnuť našu úroveň ambícií,“ povedala predsedníčka delegácie Lídia Pereirová z Európskej ľudovej strany na margo samitu COP30, ktorý sa v brazílskom Beléme oficiálne skončil minulý piatok.
Dodala, že „musíme ľutovať, že konečný výsledok nešiel ďalej“. Zároveň však ocenila, že sa podarilo dosiahnuť uznanie reakcie na emisnú medzeru či pokračovanie pluralitnej iniciatívy na odklon od fosílnych palív.
Podpredseda delegácie Mohammed Chahim z Progresívnej aliancie socialistov a demokratov konštatoval: „Výsledok COP30 zabezpečuje aspoň minimálny základ pre globálnu klimatickú akciu, no tempo zostáva príliš nedostatočné na riešenie naliehavosti klimatickej krízy.“ Ako dodal, „rozdiel medzi klimatickými ambíciami a konkrétnym znižovaním emisií zostáva trvalo veľký“.
Podľa Chahima, EÚ prišla na konferenciu s úmyslom viesť koalíciu ambicióznych krajín. „Odpor zo strany ropných štátov bol však príliš silný a geopolitické váhy sa jasne posunuli,“ povedal europoslanec.Čítajte viac Klimatická dohoda COP30: Viac peňazí chudobným, nespomína fosílne palivá
Dodal, že „spolu s Veľkou Britániou musela ísť EÚ proti prúdu, aby zachránila aspoň časť ambícií“, čo podľa neho „čoraz viac izoluje Európu od zvyšku sveta“.