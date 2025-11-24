Pravda Správy Svet Slovinci v referende odmietli eutanáziu len tesne

Slovinci tesne odmietli prijatie zákona o asistovanej samovražde. Viac ako 53 percent voličov hlasovalo v referende proti prijatiu zákona, ukazujú výsledky po sčítaní 99 percent hlasov. Volebná účasť predstavovala viac ako 40 percent, uviedol server 24ur.com.

24.11.2025 10:45
Preto, aby referendum bolo platné, bola potrebná účasť najmenej 20 percent z 1,7 milióna oprávnených voličov.

Zákon, ktorý priznáva nevyliečiteľne chorým ľuďom právo na asistovanú samovraždu, schválili slovinskí poslanci v júli. Jeho prijatiu pritom vlani predchádzalo konzultačné referendum, v ktorom sa zaň vyslovilo 55 percent Slovincov. Odporcovia však po schválení zákona zhromaždili viac ako 40 000 podpisov a vynútili si ďalšie referendum o tejto kontroverznej otázke.

Zákon, o ktorom sa hlasovalo v referende, priznáva jednotlivcovi právo na asistovanú samovraždu v prípade neznesiteľného utrpenia, pričom účinnú látku by si do tela podával sám. Takéto utrpenie musí byť na základe názoru lekára dôsledkom závažnej nevyliečiteľnej choroby alebo iného vážneho trvalého poškodenia zdravia, musia byť vyčerpané všetky možnosti liečby a zároveň nesmie existovať dôvodné očakávanie vyliečenia alebo zlepšenia stavu pacienta. Zákon naopak nepripúšťa možnosť asistovanej samovraždy v prípade utrpenia spôsobeného duševnou chorobou alebo „únavou zo života“.

Asistovaná samovražda je akt, pri ktorom sa chorý človek pripraví o život s pomocou lekára. Pri eutanázii usmrtí chorého sám lekár. V Česku sú asistovaná samovražda aj eutanázia nezákonné. Asistovanú samovraždu povoľujú z európskych štátov napríklad Švajčiarsko (tiež pre cudzincov za odplatu), Rakúsko a Švédsko. Eutanázia je uzákonená v Európe v Holandsku a Belgicku (od roku 2002), Luxembursku (2009), Španielsku a Portugalsku (2023).

