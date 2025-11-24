Európska banka a milióny z Budapešti. Slovenský e-shop získal veľkú investíciu

Prostredníctvom najnovšieho investičného kola získal PortfoLion v GymBeam osempercentný podiel a EBOR štvorpercentný podiel. Slovenská firma ponúka športovú výživu, funkčné potraviny a fitness doplnky. GymBeam plánuje peniaze od nových investorov použiť na ďalšiu expanziu, posilnenie distribučnej infraštruktúry, pokročilú automatizáciu a strategické akvizície. Pred piatimi rokmi podobným spôsobom do GymBeam vstúpila skupina Crowdberry.
Na transakcii sa podieľali spoločnosti Rothschild & Co, AKF Legal, BCG, PwC, Dentons na strane GymBeam. Ernst & Young, Havel & Partners, Deloitte Legal a CMS na strane investorov a A&O Shearman na strane investičnej platformy Crowdberry. PortfoLion Capital Partners je divízia korporátneho rizikového kapitálu OTP Bank so sídlom v Budapešti v Maďarsku.
Podľa Cicmana GymBeam dostal aj inú ponuku na financovanie v objeme 80 miliónov eur. Peniaze by mohli použiť napríklad na nákup výrobných liniek na Slovensku, ďalej na kúpu výrobnej firmy v Nemecku a robotov do automatizovaných skladov.
Spoločnosť GymBeam vznikla v roku 2014 a odvtedy sa zaradila medzi najrýchlejšie rastúce značky v oblasti fitness a výživy v Európe. V minulom roku dosiahla tržby 166 miliónov eur a zisk cez päť miliónov eur. V roku 2025 spoločnosť očakáva tržby na úrovni približne 220 miliónov eur.
Cicmana tento rok slovenská edícia časopisu Forbes prvýkrát zaradila do rebríčka najbohatších Slovákov, hodnotu jeho majetku odhadla na 150 miliónov eur.