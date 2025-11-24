Pravda Správy Svet Halu na brnianskom letisku zachvátili plamene, zhorela budova s rozlohou približne 5 000 m²

Na letisku Brno-Tuřany v pondelok zhorela budova s rozlohou približne päťtisíc metrov štvorcových.

24.11.2025 12:24
Hasiči požiar po siedmej ráno lokalizovali a okolo pol deviatej ho úplne uhasili. Informuje o tom web Novinky.cz.

Podľa hasičov horela jedna z hál v priemyselno-logistickom areáli v blízkosti hlavného parkoviska pri letisku. Požiar neovplyvnil leteckú dopravu.

„Škoda sa odhaduje na desiatky miliónov korún. Príčina požiaru sa vyšetruje. Pri udalosti sa nikto nezranil. Oheň zasiahol časť haly a prístavbu,“ informoval hovorca juhomoravských hasičov Jaroslav Mikoška.

„Hasiči vzhľadom na rozsah požiaru pôvodne vyhlásili tretí stupeň poplachu. Na mikroblogovacej sieti X uviedli, že na mieste zasahovalo 12 jednotiek, ktoré pri zásahu nasadili výškovú techniku. Zásah komplikovalo nepriaznivé počasie. V Brne snežilo a mrzlo, cesty boli miestami ťažko prejazdné. Požiar by sa nemal nijako dotknúť cestujúcich na brnianskom letisku, keďže v pondelok dopoludnia by tam nemalo pristávať ani odlietať žiadne lietadlo.

