Protivzdušná obrana zostrelila dron smerujúci na Moskvu, oznámil starosta

Starosta Moskvy Sergej Sobianin vo vyhlásení uviedol, že na mieste zostrelenia bezpilotného lietadla pracujú pohotovostné zložky.
Obmedzenia letov zaviedli a zakrátko na to zrušili na letiskách Domodedovo a Žukovskij. Následne ruský letecký úrad oznámil, že prerušenie letov odvolali aj na najrušnejšom moskovskom letisku Šeremetievo.
Ruské ministerstvo obrany predtým podľa Reuters oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany počas uplynulej noci zostrelili 93 ukrajinských dronov. Došlo k tomu nad štyrmi oblasťami krajiny a nad Čiernym a Azovským morom. Najviac dronov, 45, zachytili nad pohraničnou Belgorodskou oblasťou.