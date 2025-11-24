Väčšina Američanov odmieta vojenskú akciu proti Venezuele, ukázal prieskum

Myšlienku vojenskej intervencie v juhoamerickej krajine jednoznačne nepodporujú ani voliči republikánov. Tri štvrtiny Američanov, z toho polovica republikáni, sa domnievajú, že prezident Donald Trump by na vojenskú akciu vo Venezuele potreboval súhlas Kongresu. Až 76 percent občanov si tiež myslí, že Trump dostatočne nevysvetlil svoj postoj v súvislosti s možnou americkou vojenskou intervenciou vo Venezuele.
Napätie medzi vládou Spojených štátov pod vedením Trumpa a venezuelským režimom prezidenta Nicolása Madura v uplynulých mesiacoch rastie. Spojené štáty vinia Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti, v Karibiku významne posilnili svoju vojenskú prítomnosť a začali útočiť na lode v Karibiku a Pacifiku, ktoré podľa Bieleho domu patria pašerákom drog.
Tesná väčšina 53 percent opýtaných útoky na pašerácke lode schvaľuje, avšak až tri štvrtiny respondentov požadujú, aby vláda poskytla dôkazy o tom, že skutočne ide o plavidlá prevážajúce drogy. Viac ako polovica Američanov sa tiež domnieva, že vojenská akcia proti Venezuele nijak neovplyvní množstvo drog dovezených do USA.Čítajte viac Úspech ako v Paname pred 36 rokmi? Trump sa vo Venezuele môže popáliť