Väčšina Američanov odmieta vojenskú akciu proti Venezuele, ukázal prieskum

Až 70 percent Američanov odmieta vojenskú intervenciu Spojených štátov vo Venezuele. Väčšina občanov síce vníma túto krajinu ako hrozbu, avšak nie významnú. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v pondelok zverejnila televízia CBS News, informuje TASR.

24.11.2025 13:26
Cestujúci čakajú v hale medzinárodného letiska Simona Bolivara v Maiquetii vo Venezuele v nedeľu 23. novembra 2025 po tom, čo niekoľko medzinárodných leteckých spoločností zrušilo lety po varovaní amerického Federálneho úradu pre letectvo o nebezpečnej situácii vo venezuelskom vzdušnom priestore.
Myšlienku vojenskej intervencie v juhoamerickej krajine jednoznačne nepodporujú ani voliči republikánov. Tri štvrtiny Američanov, z toho polovica republikáni, sa domnievajú, že prezident Donald Trump by na vojenskú akciu vo Venezuele potreboval súhlas Kongresu. Až 76 percent občanov si tiež myslí, že Trump dostatočne nevysvetlil svoj postoj v súvislosti s možnou americkou vojenskou intervenciou vo Venezuele.

Napätie medzi vládou Spojených štátov pod vedením Trumpa a venezuelským režimom prezidenta Nicolása Madura v uplynulých mesiacoch rastie. Spojené štáty vinia Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti, v Karibiku významne posilnili svoju vojenskú prítomnosť a začali útočiť na lode v Karibiku a Pacifiku, ktoré podľa Bieleho domu patria pašerákom drog.

Tesná väčšina 53 percent opýtaných útoky na pašerácke lode schvaľuje, avšak až tri štvrtiny respondentov požadujú, aby vláda poskytla dôkazy o tom, že skutočne ide o plavidlá prevážajúce drogy. Viac ako polovica Američanov sa tiež domnieva, že vojenská akcia proti Venezuele nijak neovplyvní množstvo drog dovezených do USA.

