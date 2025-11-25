Pravda Správy Svet Len pár kilometrov od Slovenska už Vianoce začali. Pozrite si čaro známeho zámku a ceny v stánkoch

Len pár kilometrov od Slovenska už Vianoce začali. Pozrite si čaro známeho zámku a ceny v stánkoch

Vianočné trhy na rakúskom zámku Schloss Hof patria k najkrajším v regióne, pretože spájajú historickú atmosféru barokového areálu s čarovnou sviatočnou výzdobou. Návštevníci tu nájdu desiatky stánkov s remeselnými výrobkami, regionálnymi špecialitami a tradičnými vianočnými pochúťkami. Okolie nádvorí rozžiaria svetelné dekorácie, ktoré dodávajú celému miestu rozprávkový nádych. Súčasťou programu bývajú tvorivé dielne, živé zvieratká z gazdovstva a hudobné vystúpenia, takže si návštevu užijú aj rodiny s deťmi. Schloss Hof tak počas adventu ponúka pokojný, útulný a autentický zážitok ďaleko od rušných mestských trhov. Ani uzimené počasie nezabránilo stovkám ľudí užiť si jedny z prvých vianočných trhov.

25.11.2025 05:00
Vianočné trhy na zámku Schloss Hof
Zdroj: mReportér: Tomáš Tomiš
