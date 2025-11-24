Tokio rozmiestňuje rakety. Spor Číny a Japonska pre Taiwan eskaluje, Peking má vážne obavy

„Pravicové sily v Japonsku vedú Japonsko a región ku katastrofe. Peking je odhodlaný a schopný chrániť svoju národnú územnú suverenitu,“ uviedla na dnešnej tlačovej konferencii hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.
Hovorkyňa reagovala na nedeľné slová japonského ministra obrany Šindžira Koizumiho o tom, že plány na rozmiestnenie rakiet zem-vzduch stredného doletu na vojenskej základni na Jonaguni postupujú plynulo. Prítomnosť rakiet má podľa neho znížiť pravdepodobnosť ozbrojeného útoku na Japonsko. „Tento krok je extrémne nebezpečný a mal by vyvolať vážne obavy v susedných krajinách a medzinárodnom spoločenstve,“ povedala hovorkyňa čínskeho ministerstva.
Najzápadnejší japonský ostrov Jonaguni sa nachádza iba 110 kilometrov východne od Taiwanu. Čína do oblasti medzi oboma ostrovmi 15. novembra vyslala bezpilotné lietadlo, kvôli čomu vzlietli japonské stíhačky.
„Japonsko má právo urobiť nevyhnutné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojho územia. Jonaguni leží veľmi blízko Taiwanu a Japonsko tam posilňuje svoje vojenské základne. Domnievame sa, že to slúži našim národným záujmom, pretože Japonsko nemá žiadne územné nároky ani nepriateľské úmysly voči Taiwanu,“ povedal podľa agentúry Waj Čch'-čchung. „Posilnenie príslušných vojenských zariadení Japonska je v zásade prospešné pre udržanie bezpečnosti v Taiwanskom prielive,“ dodal podľa Reuters námestník.Čítajte viac Čína a Japonsko sa zasekli vo vojne slov o Taiwan. Hrozí aj skutočný konflikt?
Premiérka Takaičiová 7. novembra povedala, že čínsky vojenský útok na Taiwan by mohol predstavovať situáciu ohrozujúcu prežitie Japonska, v ktorej by Tokio mohlo uplatniť právo na kolektívnu sebaobranu na základe zákona z roku 2015. Čínsky generálny konzul v Osake sa jej za to vyhrážal odrezaním hlavy. Peking naopak podal protest Japonsku, obvinil ho z provokácií a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínskej armády „zdrvujúcu“ porážku, ak by zakročilo.
Zakázali plody i filmy
Obe krajiny si odvtedy vzájomne predvolali veľvyslanca. Čína odporučila svojim občanom vyhýbať sa cestám do Japonska, zakázala japonské morské plody a zastavila distribúciu japonských filmov. Japonsko vyzvalo svojich občanov v Číne na opatrnosť.Čítajte viac Nová japonská premiérka vzdoruje Trumpovi: odmietla zákaz dovozu plynu z Ruska
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za vzbúrenú provinciu a za legitímnu súčasť svojho územia, s ktorým sa znovu spojí, aj keby to malo byť podľa jej slov silou. Na ostrov vyvíja vojenský tlak tým, že do jeho blízkosti pravidelne vysiela vojnové lode aj lietadlá. Podľa oficiálnej politiky jednej Číny, ktorú Peking uplatňuje, na ostrove neexistuje samostatná politická entita. Taiwan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastnú vládu a organizuje voľby.