Nemecko, „bordel Európy“. Berlín ide hľadať spôsoby ochrany prostitútok

„Debata uplynulých dní znovu ukázala, že situáciu ľudí, ktorí sú činní v prostitúcii, musíme nutne zlepšiť,“ uviedla ministerka Prienová, ktorá je členkou Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza. Prioritou podľa nej musí byť boj proti prostitúcii z donútenia, obchodovania s ľuďmi a násilia. Komisia má svoje návrhy predložiť do roka.
„Debatu uplynulých dní“, o ktorej hovorila Prienová, odštartovala predsedníčka Spolkového snemu Klöcknerová, ktorá sa na začiatku novembra vyslovila za prísnejšiu reguláciu prostitúcie. „Som pevne presvedčená, že musíme prostitúciu a kupovanie sexu konečne zakázať,“ uviedla členka CDU. Nemecko označila kvôli liberálnemu prístupu k prostitúcii za „bordel Európy“.
Zákon z roku 2002 umožnil v Nemecku prevádzkovať prostitúciu ako legálnu činnosť. Legálne tak môžu pôsobiť podniky, ktoré explicitne ponúkajú alebo sprostredkovávajú sexuálne služby. Trestné je naďalej nútenie k prostitúcii. V roku 2017 Nemecko prijalo zákon o regulácii sexuálnych služieb, ktorého cieľom bolo posilniť právnu ochranu aj pracovné podmienky sexuálnych pracovníkov. Ukladá im ohlasovaciu povinnosť a podnikom ponúkajúcim sexuálne služby povinnosť mať špeciálne povolenie. Registrovaní sexuálni pracovníci musia chodiť pravidelne na zdravotné prehliadky.
Podľa júlových údajov Spolkového štatistického úradu vlani pribudlo v Nemecku registrovaných prostitútok a prostitútov. Ku koncu roka ich bolo 32 300. To je však stále takmer o 8 000 menej ako pred pandémiou covidu-19. Koľko ľudí si poskytovaním sexuálnych služieb zarába v Nemecku nelegálne, nie je jasné. Odhady hovoria o stovkách tisíc.
Medzi oficiálne registrovanými prostitútkami a prostitútmi malo vlani len 17 percent nemeckú štátnu príslušnosť. Medzi sexuálnymi pracovníkmi zo zahraničia mali najsilnejšie zastúpenie občania Rumunska (36 percent), Bulharska (11 percent) a Španielska (osem percent).