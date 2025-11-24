Pravda Správy Svet Kremeľ: Európske návrhy na mierový plán pre Ukrajinu nebudú pre Moskvu fungovať

Európske protinávrhy k 28-bodovému mierovému plánu pre Ukrajinu, ktorý vypracovali Spojené štáty, na prvý pohľad nie sú konštruktívne a pre Moskvu jednoducho nefungujú. Povedal to dnes poradca ruského prezidenta Vladimira Putina pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov. Mnohé body amerického mierového plánu sa ale podľa neho zdajú byť prijateľné, niektoré vyžadujú podrobnejšiu diskusiu, cituje ho agentúra Reuters.

24.11.2025 16:34
Zverejnenie 28-bodového návrhu amerického mierového plánu minulý týždeň prehĺbilo na Ukrajine a medzi európskymi mocnosťami obavy, že Washington prijal základné požiadavky Ruska. Tie sa týkajú napríklad územných ústupkov Ukrajiny, vrátane oblastí, ktoré Moskva ani nedokázala vojensky obsadiť, alebo záväzku, že krajiny čeliace od februára 2022 plnohodnotnej ruskej agresii nevstúpia do NATO. Európske návrhy podľa dostupných informácií tieto body významne menia.

„Európsky plán je na prvý pohľad …absolútne nekonštruktívny a pre nás nefunguje,“ povedal Ušakov novinárom v Moskve.

Putin v piatok vyhlásil, že americké návrhy na mier na Ukrajine by mohli byť základom pre riešenie konfliktu. Ušakov uviedol, že „nie všetky, ale mnoho ustanovení tohto (amerického) plánu sa nám zdá celkom prijateľných“. Dodal, že niektoré by však vyžadovali podrobnejšiu diskusiu.

V Ženeve sa dnes skončili rokovania o americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Washington a Kyjev pri nich vypracovali aktualizovaný a spresnený mierový rámec pre možné ukončenie vojny. Podľa nemeckého ministra zahraničia Johanna Wadephula je plán z Ženevy zásadným úspechom pre Európu, ktorá sa tak podieľa na všetkých bodoch, ktoré sa jej týkajú.

