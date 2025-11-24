EÚ by podľa Fica nemala konfiškovať ruské peniaze a naliať ich do vojny na Ukrajine: Na súkromných stretnutiach sa dozvedám strašné čísla o obetiach

Popri summite Afrika-Európska únia v Angole európski lídri preberali situáciu na Ukrajine a mierový plán, ktorý pripravila americká strana.
„Opäť sa ukazuje, že sme mali pravdu. Summit aktualizoval situáciu okolo mierového plánu a zhodnotil celý rad rokovaní, ktoré o tomto mierovom pláne prebehli… Za najpodstatnejšie považujem zastaviť nezmyselné vzájomné zabíjanie Slovanov. To by mala byť naša priorita. Na mnohých stretnutiach ‚na štyri oči‘ s ukrajinskými alebo ruskými predstaviteľmi sa dozvedám strašné čísla o obetiach. Keby len z polovice boli presné, ide o obrovskú ľudskú tragédiu. Rokovania o americkom mierovom pláne nemôžu prebehať bez Ukrajiny, pretože nám hrozí ďalším Mníchov. Národy bývalého Československa by mali byť osobitne citlivé na akékoľvek rozhodovanie o osudie iného štátu bez jeho slobodného súhlasu,“ uviedol Fico.
„Vo veľkej časti členských štátov Európskej únie existuje vôľa, napriek obrovským rizikám, použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie ukrajinských vojenských potrieb v rokoch 2026 a 2027. Takéto rozhodnutie, a už som to povedal niekoľkokrát, nepovažujem za najšťastnejšie. Nielen preto, že môže viesť k vážnym právnym sporom a k ruskej odvete, ale aj preto, že by bolo jasným signálom, že únia ďalej podporuje vojnu. Okrem toho, americký mierový plán ráta s týmito zmrazenými aktívami na financovanie rekonštrukcie Ukrajiny,“ podotkol premiér. Je stokrát lepšie použiť zmrazené ruské aktíva na obnovu Ukrajiny, ako na financovanie vojenských potrieb Ukrajiny, dodal. „Nehovoriac o tom, v akej korupčnej atmosfére sa majú do Ukrajiny nalievať ďalšie miliardy eur“.Čítajte viac Zelenskyj sa pokúsi zmeniť Trumpov plán. Aj v USA v ňom vidia facku Rusov Ukrajincom
„Návrh Európskej komisie na konfiškáciu zmrazených ruských aktív a ich použitie na vojenské potreby Ukrajiny bude predmetom rokovania Európskej rady 19. decembra. Ide o tak vážnu vec s tak vážnymi dôsledkami, že na Slovensku by nemala byť len predmetom rokovania výboru Národnej rady, ale aj celého pléna,“ povedal premiér.Čítajte viac Depozitár Euroclear zažaluje Európsku úniu v prípade skonfiškovania zmrazených ruských aktív
Návrh Európskej komisie o použití zmrazených ruských aktív bude predmetom rokovania ER 19. decembra. Podľa premiéra by táto vec na Slovensku nemala byť len predmetom rokovania integračného výboru Národnej rady (NR) SR, ale aj celého pléna NR SR. Dodal, že o tejto téme budú diskutovať aj na výjazdovom rokovaní vlády v stredu (26. 11.) v Prešovskom kraji.