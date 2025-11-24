Si Ťin-pching v telefonáte s Trumpom riešil pripojenie Taiwanu

Biely dom telefonát potvrdil, ale neposkytol žiadne ďalšie informácie, píše agentúra AP.
Si Ťin-pching podľa čínskej štátnej agentúry Nová Čína vyzval Trumpa, aby si obe krajiny zachovali dobré vzťahy, a zdôraznil, že pre Čínu je otázka pripojenia Taiwanu dôležitá z hľadiska povojnového usporiadania sveta.
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za vzbúreneckú provinciu a za legitímnu súčasť svojho územia, s ktorým sa znovu spojí, aj keby to malo byť podľa jej slov silou. Na ostrov vyvíja vojenský tlak tým, že do jeho blízkosti pravidelne vysiela vojnové lode aj lietadlá. Podľa oficiálnej politiky jednej Číny, ktorú Peking uplatňuje, na ostrove neexistuje samostatná politická entita. Taiwan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastnú vládu a organizuje voľby.
Čínsky prezident v telefonáte s Trumpom tiež dodal, že všetky strany zapojené vo vojne na Ukrajine by sa mali snažiť, aby zmiernili názorové rozdiely medzi sebou.
Čína pravidelne vyzýva na mierové rokovania, ktoré by rešpektovali územnú celistvosť všetkých krajín, ale Rusko za jeho inváziu na ukrajinské územie vo februári 2022 nikdy verejne neodsúdila. Naopak hospodárske, diplomatické a vojenské vzťahy medzi Pekingom a Moskvou, ktoré boli silné už pred ruskou agresiou na Ukrajine, sa odvtedy ešte posilnili.