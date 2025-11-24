Fico: Slovensko musí venovať pozornosť vzťahom s africkými krajinami

Do priebehu summitu podľa Fica výrazne zasiahol neformálny summit Európskej únie k americkému mierovému plánu pre Ukrajinu. Napriek tomu je však podľa neho nutné, aby SR venovala pozornosť vzťahom s africkými krajinami. „Nielen kvôli tomu, že nám to velí suverénna slovenská zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany. Ale najmä preto, že by sme mali nadviazať na éru vzťahov bývalého Československa s africkým kontinentom,“ konštatoval premiér.Čítajte viac EÚ by podľa Fica nemala konfiškovať ruské peniaze a naliať ich do vojny na Ukrajine: Na súkromných stretnutiach sa dozvedám strašné čísla o obetiach
Fico poznamenal, že Československo pomáhalo mnohým africkým krajinám v národno-oslobodzovacom boji a vymanení sa spod kolonializmu, stavalo v afrických krajinách školy, nemocnice, poslalo expertov a umožnilo africkým študentom študovať na jeho školách.
SR otvára v Afrike tri nové veľvyslanectvá – v Etiópii, Tanzánii a v Alžírsku. „S Juhoafrickou republikou sme sa dohodli na zrušení víz pre občanov Slovenska, čo ešte viac môže podporiť obchodné a turistické príležitosti. A dnes som podpísal aj dohodu s ministerkou zahraničných vecí Stredoafrickej republiky o nadviazaní diplomatických vzťahov,“ uviedol premiér SR.
V pondelok absolvoval Fico viaceré bilaterálne stretnutia vrátane s prezidentom Juhoafrickej republiky (JAR) Cyrilom Ramaphosom. Konštatoval, že tieto stretnutia potvrdili, že africkí lídri majú veľkú mieru znalosti európskych pomerov a majú na mnohé udalosti suverénne postoje.
Fico vo svojom vystúpení na summite zdôraznil, že globálny juh naberá na sile a oprávnene sa ozýva. Podľa svojich slov je presvedčený, že na africké problémy sú potrebné „africké riešenia a nie západné múdrosti“.
Tvrdí, že globálny juh volá po nezasahovaní do vlastných vnútorných záležitostí, volá po multilateralizme, výraznejšom fungovaní OSN, odmieta politiku dominovania jednej alebo dvoch krajín nad celým svetom. „V tomto nachádzame zhodu a voláme po výraznej reforme OSN, napríklad o rozšírení členov Bezpečnostnej rady OSN aj o krajiny globálneho juhu, osobitne najsilnejšie africké krajiny. Takto chceme pôsobiť aj v prípade, že Slovensko získa miesto nestáleho člena BR OSN na roky 2028 – 2029, o ktoré sa uchádza,“ uviedol. V pondelok premiér uzatvoril viaceré dohody o vzájomnej podpore kandidatúr na toto miesto v BR OSN.
V súčasnosti podľa Fica prebieha práca na jeho oficiálnej návšteve JAR. Pre SR je táto africká krajina osobitne zaujímavá, povedal Fico, ktorý poukázal na zrušenie vízovej povinnosti do JAR, existenciu silnej slovenskej komunity v tejto krajine a na „neexistenciu žiadnych otvorených politických otázok medzi Slovenskom a Juhoafrickou republikou“.