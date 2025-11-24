Sudkyňa zamietla trestné oznámenie voči exriaditeľovi FBI Jamesovi Comeymu

Halliganová je bývalá osobná právnička Trumpa. V septembri ju ministerka spravodlivosti Pam Bondiová vymenovala za dočasnú prokurátorku pre východný obvod štátu Virgínia, aby prevzala vyšetrovanie – napriek tomu, že nemala potrebnú kvalifikáciu. Všetky rozhodnutia Halliganovej je preto treba považovať za „nezákonný výkon exekutívnej moci“ a sú neplatné, uvádza sa v písomnom stanovisku sudkyne Currieovej.
Halliganovej predchodca Erik Siebert odstúpil po tom, čo ministerstvu spravodlivosti odkázal, že neexistujú dostatočné dôkazy na obvinenie Comeyho.Čítajte viac Bývalého riaditeľa FBI vyšetrujú pre údajnú hrozbu Trumpovi na Instagrame
Comey pôsobil ako riaditeľ FBI v rokoch 2013 – 2017, predtým bol dva roky ako námestníkom ministerstva spravodlivosti vo vláde Georgea W. Busha. Za šéfa FBI ho vymenoval prezident Barack Obama. Koncom septembra americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že bude stíhaný za marenie kongresového vyšetrovania a krivú prísahu. Comey sa po zverejnení obvinenia vyhlásil za nevinného. V prípade odsúdenia by mu hrozilo až päť rokov väzenia.
Trump opakovane kritizoval Comeyho, najmä za jeho úlohu vo vyšetrovaní zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016, ktoré vyhral. Po nástupe do funkcie ho v roku 2017 odvolal.
Comey je dlhodobým kritikom Trumpa. Ten niekoľko dní pred vznesením obvinenia verejne vyzval ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú, aby proti bývalému riaditeľovi FBI a ďalším osobám, ktorých označil za nepriateľov, podnikla kroky. Začiatkom októbra tak bola z údajného hypotekárneho podvodu a uvedenia nepravdivých skutočností finančnej inštitúcii obvinená aj prominentná Trumpova oponentka Letitia Jamesová.