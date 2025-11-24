V Etiópii vybuchla dlho spiaca sopka, prvýkrát po tisíckach rokov

Vulkán Hajli Gubbi sa nachádza na severovýchode Etiópie v Africkom rohu, neďaleko hraníc s Eritreou. Podľa Centra EÚ pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) žije v okruhu 30 kilometrov približne 9000 ľudí a erupcia by ich mohla potenciálne zasiahnuť.
Podľa miestnych úradov pri erupcii nedošlo k žiadnym obetiam medzi civilistami ani škodám na majetku. Okolité dediny a pastviny pre hospodárske zvieratá však boli pokryté popolom.
Popol z erupcie sa dostal aj do vzdušného priestoru nad Jemenom a Ománom. Medzinárodne uznávaná vláda v Jemene oznámila, že okrem iného ho zaznamenali v mestách mesta Hudajda a Ibb.
Erupcia sa považuje za prvú zdokumentovanú aktivitu Hajli Gubbi za niekoľko tisícročí a odborníci ju pozorne sledujú. V regióne je aktívnych niekoľko sopiek a často sa tam vyskytujú zemetrasenia.