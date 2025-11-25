ONLINE: Masívne vzdušné útoky oboch strán. Ukrajinský dôstojník: Hovoria o mieri, ale na fronte sa to len zhoršuje

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 371 dní
6:00 Situácia na fronte sa pre ukrajinské obranné sily len zhoršuje – nepriateľ sa v súčasnosti ‚teší‘ výraznému zlepšeniu svojej celkovej operačnej pozície. Uviedol to podplukovník Maksym Žorin z Ukrajinských ozbrojených síl z Tretieho armádneho zboru na svojom Telegram kanáli, píše ukrajinská agentúra Unian.
Podľa neho, zatiaľ čo všetci diskutujú o mierových rozhovoroch a každom bode „mierového plánu“ samostatne, front nezmizol, „a situácia sa tam len zhoršuje“.
„V niektorých oblastiach bude bez urgentných zmien situácia už kritická. V skutočnosti som už dlho nevidel nepriateľa postupovať takým rýchlym tempom. Problémom teraz nie je strata konkrétnych osád, ale skôr výrazné zlepšenie operačnej pozície nepriateľa v celých sektoroch,“ povedal Žorin.
Čo sa týka „mierového plánu“, je presvedčený, že nech už budú akékoľvek, jednoducho sa nebudú dodržiavať – „tak zo strany Ruskej federácie, tak aj z hľadiska ‚bezpečnostných záruk‘ zo strany Západu“.
5:55 Najmenej dvaja ľudia prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku na Kyjev a okolie, informovali ukrajinské úrady. Jeden človek bol zabitý a traja ďalší boli zranení pri nálete ukrajinských dronov na Taganrog, uviedla starostka tohto ruského mesta pri Azovskom mori Svetlana Kambulovová. Šesť ľudí, z toho štyria v Novorossijsku, zranili ukrajinské drony pri útokoch v Krasnodarskom kraji na juhu európskeho Ruska, oznámil gubernátor Veniamin Kondraťjev.
Ruské ministerstvo obrany hlásilo zostrelenie 249 ukrajinských dronov, približne polovicu nad Čiernym morom.
Ukrajina počas noci opäť čelila rozsiahlemu ruskému útoku, podniknutému počas noci za pomoci bezpilotných lietadiel, striel s plochou dráhou letu a rakiet. V Kyjeve boli počuť výbuchy, v obytných budovách o desiatich a 22 podlažiach vypukli požiare, informovali médiá s odvolaním sa úrady.
"Bohužiaľ, máme potvrdené, že pri útoku bol jeden človek zabitý. Podľa aktualizovaných informácií je sedem zranených, "napísal na sociálnej sieti náčelník vojenskej správy Kyjeva Tymur Tkačenko.
V meste Bila Cerkva pri ukrajinskej metropole bol pri ruskom útoku jeden človek zabitý a zranenia utrpelo 14-ročné dievča, oznámil starosta Volodymyr Vovkotrub a šéf vojenskej správy Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk.
Ukrajina sa od februára 2022 bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Rusko v posledných týždňoch opäť zintenzívnilo údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva sa od začiatku invázie každý rok s prichádzajúcou zimou snaží ochromiť ukrajinskú energetickú sieť v snahe narušiť morálku obyvateľov napadnutej krajiny a tiež jej vojenskú výrobu, napísala už skôr agentúra AP.
Kyjev v posledných mesiacoch čoraz častejšie zameriava údery popri ruských vojenských objektoch tiež na energetické a priemyselné zariadenia. Deklarovaným zámerom je obmedziť bojaschopnosť Moskvy a oslabiť jej možnosti financovať vojnu peniazmi z predaja ropy a plynu.
V noci ukrajinské drony znovu zaútočili na čiernomorský prístav Novorossijsk, cez ktorý sa uskutočňuje časť vývozu ruskej ropy. Miestne úrady najprv ohlásili jedného zraneného a poškodenie niekoľkých domov. Gubernátor Kondraťjev neskôr spresnil, že pri jednom z najdlhších a najrozsiahlejších ukrajinských útokov na Krasnodarský kraj bolo zranených šesť ľudí a škody utrpelo minimálne 20 domov v piatich obciach. Hasiči zápasia s plameňmi na streche domu v Tuapse, najhoršia je ale situácia v Norossijsku a Gelendžiku, dodal.
Predminulý víkend ukrajinský útok na Novorossijsk na dva dni prerušil nakladanie ropy v tomto prístave. Export z prístavu dosahuje 2,2 milióna barelov ropy denne, čo zodpovedá dvom percentám svetovej ponuky, napísala vtedy agentúra Reuters. Na celkovom vývoze ropy z Ruska sa Novorossijsk podieľa zhruba pätinou. Úder bol podľa Reuters doteraz najničivejším ukrajinským útokom na ruskú infraštruktúru pre vývoz ropy cez Čierne more. Ukrajina uviedla, že na útok využila okrem iného svoju strelu s plochou dráhou letu Neptún s predĺženým doletom.