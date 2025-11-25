Pravda Správy Svet Trumpov dekrét umožní označiť pobočky Moslimského bratstva za teroristické

Trumpov dekrét umožní označiť pobočky Moslimského bratstva za teroristické

Americký prezident Donald Trump podpísal v pondelok výkonné nariadenie, ktorým sa začína proces označenia istých pobočiek islamistického politického hnutia Moslimské bratstvo za zahraničnú teroristickú organizáciu.

25.11.2025 07:11
Americký prezident Donald Trump
Dekrét spomína konkrétne pobočky v Libanone, Egypte a Jordánsku, ktoré sa údajne „podieľajú na násilných a destabilizujúcich aktivitách poškodzujúcich ich vlastné regióny, občanov Spojených štátov a záujmy Spojených štátov, poprípade tieto aktivity podporujú či uľahčujú“.

Moslimské bratstvo vzniklo v Egypte v roku 1928 a rozšírilo sa do ďalších krajín arabského sveta. Jeho zakladateľ, egyptský učiteľ Hasan al-Banná, veril, že oživenie islamských princípov v spoločnosti by pomohlo moslimskému svetu odolávať západnému kolonializmu.

Označenie hnutia za zahraničnú „teroristickú“ skupinu umožňuje Washingtonu prijať represívne opatrenia, ako je napríklad zmrazenie všetkých aktív, ktoré môže mať v Spojených štátoch, či zamietnutie vstupu členom hnutia do krajiny.

Po vydaní dekrétu je na ministrovi zahraničných vecí Marcovi Rubiovi a ministrovi financií Scottovi Bessentovi, aby dokončili proces vyhlásenia.

Moslimské bratstvo označili za teroristickú organizáciu už aj v Egypte a Saudskej Arábii. Zakázané je tiež v Jordánsku pre výrobu a skladovanie zbraní a plánovanie destabilizácie kráľovstva.

V máji 2025 francúzsky prezident Emmanuel Macron tiež nariadil vláde vypracovať návrhy na boj proti vplyvu Moslimského bratstva a šíreniu politického islamu v krajine.

