Pakistan útočil na Afganistan. Zahynulo deväť detí a žena, hlásia i ranených

„Pakistanské sily bombardovali dom miestneho civilného obyvateľa… V dôsledku toho zahynulo deväť detí (päť chlapcov a štyri dievčatá) a jedna žena“ v provincii Chóst, napísal hovorca Mudžáhid na platforme X.
Nálety boli zacielené aj na pohraničné provincie Kúnar a Paktíka a utrpeli pri nich zranenia ďalší štyria civilisti, doplnil.
Bombardovanie nasledovalo po pondelkovom samovražednom útoku namierenom proti pakistanským bezpečnostným silám v provincii hraničiacej s Afganistanom, ku ktorému sa nikto neprihlásil.
Ďalší samovražedný výbuch v pakistanskom hlavnom meste Islamabad zabil v novembri 12 ľudí a zodpovednosť zaň prevzalo pakistanské hnutie Taliban, ktoré zdieľa ideológiu afganského hnutia. Pakistan obvinil z útoku militantnú bunku, ktorú „na každom kroku riadilo… velenie so sídlom v Afganistane“, napísala agentúra AFP.
Bombové útoky v Pakistane nasledovali po niekoľkých dňoch cezhraničných stretov v októbri, ktoré skončili krehkým prímerím. Viacero kôl rokovaní však nedokázalo zabezpečiť stabilnú dohodu, pričom pretrvávali nezhody ohľadom bezpečnosti v oboch krajinách.Čítajte viac Rokovania Pakistanu a Afganistanu o prímerí zlyhali, krajiny sa vyhrážajú údermi