Armáda sa podľa Řehku tvorí preto, aby vojna nikdy nebola. S Ruskom sa nedá dohodnúť pri pive, ale len z pozície sily, zdôraznil. „Hrozba zo strany Ruska narastá, všetci vojaci v našej armáde musia byť pripravení na boj, mať a poznať svoju operačnú úlohu. Príprava na vojnu je kontinuálny a nikdy nekončiaci proces. Pripravenosť na najhorší scenár je to, prečo si nás spoločnosť platí,“ uviedol.
Generál Řehka: Najväčšou hrozbou pre bezpečnosť Česka je Rusko, pri pive sa s nimi nedohodnete
Najväčšou hrozbou pre bezpečnosť Českej republiky zostáva Rusko a jeho súčasná politika, vyhlásil v úvode veliteľského zhromaždenia českej armády náčelník generálneho štábu Karel Řehka. Rusko je stále nevyspytateľnejšie a agresívnejšie a skúša, kam až môže zájsť, doplnil Řehka. Označil za pravdepodobné, že dnes ide o jeho posledné plánovacie veliteľské zhromaždenie vo funkcii.
Foto: SITA/AP, Maxim Shemetov