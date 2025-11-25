Pravda Správy Svet Pavel: Koniec vojny na Ukrajine smeruje k ťažkému kompromisu

Ak sa rysujú nejaké vyhliadky na koniec vojny na Ukrajine, tak nie v prospech napadnutej krajiny, ale smerujú k ťažkému kompromisu. Bude mať pravdepodobne zásadný vplyv na celú Európu, povedal pri dnešnom zahájení veliteľského zhromaždenia českej armády v Prahe prezident Petr Pavel.

25.11.2025 09:54 , aktualizované: 10:11
Prezident Česka Petr Pavel počas stretnutia s príslušníkmi medzinárodnej bojovej skupiny NATO v Centre výcviku Lešť.
Problémy podľa hlavy štátu pretrvávajú v bezpečnostných vzťahoch v Európe. „Bezpečnosť na Ukrajine je podmnožinou európskej bezpečnosti,“ povedal Pavel.

Považuje za dôležité s Ruskom hovoriť o bezpečnosti od Severného ľadového oceánu až po Čierne more či o obnovení zmlúv, ktoré chránili bezpečnosť európskych občanov. Inak podľa neho možno skôr či neskôr očakávať ďalšie konfrontácie.

Pavol tiež podotkol, že Rusko nemá záujem na mierovej koexistencii, o čom je podľa neho dôležité hovoriť vo vnútri spoločnosti.

Minulý týždeň sa dostal do médií dvadsaťosembodový plán na ukončenie vojny, ktorý po konzultáciách s ruskými predstaviteľmi pripravili Spojené štáty. Počíta okrem iného s tým, že Ukrajina príde o značnú časť územia, vrátane oblastí, ktoré Moskva nedokázala vojensky obsadiť.

Ďalej navrhuje, že Ukrajina početne obmedzí svoju armádu maximálne na 600-tisíc vojakov a zaviaže sa, že nevstúpi do NATO. Mnohí upozorňovali na to, že tieto návrhy jednoznačne vychádzali v ústrety Rusku a že ich prijatie by znamenalo pre Ukrajinu kapituláciu.

V pondelok Biely dom oznámil, že delegácie Spojených štátov a Ukrajiny pri nedeľnom rokovaní v Ženeve spresnili návrhy ohľadom možného ukončenia rusko-ukrajinskej vojny. Námestník ukrajinského ministra zahraničia Serhij Kyslycja, ktorý sa na ženevských rokovaniach tiež zúčastnil, podľa Reuters povedal, že delegácie vypracovali značne revidovaný mierový plán.

Pavel v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že rokovania v Ženeve prinášajú oveľa viac pozitívnej atmosféry, pohľady sa zjednocujú. Plán podľa neho musí rešpektovať medzinárodné normy a pravidlá, nemal by viesť k popretiu základných princípov bezpečnostnej architektúry.

