Pavel: Koniec vojny na Ukrajine smeruje k ťažkému kompromisu

Problémy podľa hlavy štátu pretrvávajú v bezpečnostných vzťahoch v Európe. „Bezpečnosť na Ukrajine je podmnožinou európskej bezpečnosti,“ povedal Pavel.
Považuje za dôležité s Ruskom hovoriť o bezpečnosti od Severného ľadového oceánu až po Čierne more či o obnovení zmlúv, ktoré chránili bezpečnosť európskych občanov. Inak podľa neho možno skôr či neskôr očakávať ďalšie konfrontácie.
Pavol tiež podotkol, že Rusko nemá záujem na mierovej koexistencii, o čom je podľa neho dôležité hovoriť vo vnútri spoločnosti.
Minulý týždeň sa dostal do médií dvadsaťosembodový plán na ukončenie vojny, ktorý po konzultáciách s ruskými predstaviteľmi pripravili Spojené štáty. Počíta okrem iného s tým, že Ukrajina príde o značnú časť územia, vrátane oblastí, ktoré Moskva nedokázala vojensky obsadiť.
Ďalej navrhuje, že Ukrajina početne obmedzí svoju armádu maximálne na 600-tisíc vojakov a zaviaže sa, že nevstúpi do NATO. Mnohí upozorňovali na to, že tieto návrhy jednoznačne vychádzali v ústrety Rusku a že ich prijatie by znamenalo pre Ukrajinu kapituláciu.
V pondelok Biely dom oznámil, že delegácie Spojených štátov a Ukrajiny pri nedeľnom rokovaní v Ženeve spresnili návrhy ohľadom možného ukončenia rusko-ukrajinskej vojny. Námestník ukrajinského ministra zahraničia Serhij Kyslycja, ktorý sa na ženevských rokovaniach tiež zúčastnil, podľa Reuters povedal, že delegácie vypracovali značne revidovaný mierový plán.
Pavel v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že rokovania v Ženeve prinášajú oveľa viac pozitívnej atmosféry, pohľady sa zjednocujú. Plán podľa neho musí rešpektovať medzinárodné normy a pravidlá, nemal by viesť k popretiu základných princípov bezpečnostnej architektúry.