Narodila sa, keď v Bielom dome sedel Grover Cleveland. V zoo v San Diegu uhynula korytnačka slonia

Gramma (Babička) do sandiegskej zoo dorazila medzi rokmi 1928 a 1931, keď mala niečo cez 40 rokov. V tomto období Bielemu domu šéfoval najskôr prezident Calvin Coolidge a následne Herbert Hoover, ľudia počúvali piesne ako Ain't Misbehavin' a v kinách bežal filmy Broadwayská melódia či Na západnom fronte pokoj, pripomína NYT.
V roku 1884, ktorý je považovaný za pravdepodobný rok narodenia Grammy, bol americkým prezidentom Grover Cleveland a chodenie do kina alebo kupovanie gramofónových platní ešte nebolo bežnou záležitosťou.
Aj keď je 141 rokov pokročilý vek, pre tento živočíšny druh nejde o rekord. V roku 2006 v austrálskej zoo uhynula korytnačka slonia Harriet, ktorej bolo 176 rokov.Čítajte viac Ochranári sa v Slovenskom raji starajú aj o exotickú korytnačku
Korytnačka slonia je najväčšia suchozemská korytnačka a vo voľnej prírode sa vyskytuje na súostroví Galapágy. V súčasnosti ich tam žije cez 10 000 napriek tomu, že ich vajíčka čelia hrozbe od potkanov, psov a mačiek, ktoré na ostrovy doviezli ľudia. Korytnačka slonia bola jedným z objavov, ktorý ohromil britského prírodovedca Charlesa Darwina pri návšteve na Galapágoch v 19. storočí, z ktorej vzišla jeho teória o pôvode druhov.
V apríli sa páru kriticky ohrozených korytnačiek sloních v zoo v americkej Filadelfii vyliahli štyri mláďatá. Takmer v sto rokoch sa tak pár týchto plazov stal prvýkrát rodičmi.
Za najstaršiu korytnačku a pozemské zviera na svete je považovaný samec korytnačky obrovskej Jonathan z ostrova Svätá Helena, u ktorého sa predpokladá, že sa narodil okolo roku 1832, a tento rok by mu teda malo byť 193 rokov.