Prelomový verdikt: Homosexuálne manželstvo uzavreté v hociktorej krajine EÚ je platné v celej Únii

Prípad sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis ich sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku. Tamojšie úrady im žiadosť odmietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. Súdny dvor v rozsudku skonštatoval, že rozhodnutie úradov porušilo právo na voľný pohyb a pobyt, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.
„Členské štáty sú povinné na účely výkonu práv vyplývajúcich z práva Únie uznať manželský status legálne získaný v inom členskom štáte. Súdny dvor však zdôrazňuje, že táto povinnosť neznamená zavedenie manželstva osôb rovnakého pohlavia do vnútroštátneho práva,“ píše sa v tlačovej správe SDEÚ. Súd doplnil, že členské štáty tiež disponujú voľnou úvahou pri voľbe spôsobu uznania takéhoto manželstva.
„Pokiaľ sa však členský štát rozhodne stanoviť jediný spôsob uznávania manželstiev uzavretých v inom členskom štáte, a to prepis sobášneho listu do matriky, je povinný uplatniť tento spôsob aj na manželstvá uzavreté osobami rovnakého pohlavia,“ skonštatoval SDEÚ.
Predovšetkým, ak v hostiteľskom členskom štáte začnú osoby viesť rodinný život, najmä v dôsledku uzavretia manželstva, musia mať istotu, že v ňom budú môcť pokračovať po návrate do ich štátu pôvodu, uviedol SDEÚ. Odmietnutie uznať manželstvo im podľa rozsudku môže spôsobiť vážne ťažkosti v administratívnej, profesionálnej a súkromnej oblasti.Čítajte viac Homosexuálne páry v Česku: ani manželstvo, ani adopcie, iba lepšie partnerstvo
Súdny dvor pripomenul, že aj keď pravidlá týkajúce sa manželstva patria do právomoci členských štátov, tieto štáty majú pri výkone tejto právomoci povinnosť dodržiavať právo Únie. V prípade, že pár rovnakého pohlavia uzavrie manželstvo a žije rodinný život v jednom štáte, musí mať podľa súdu istotu, že v ňom bude môcť pokračovať po návrate do krajiny pôvodu.
Ako prvé umožnilo sobáše homosexuálnych párov v roku 2001 Holandsko. Odvtedy uzákonili rovnakopohlavné sobáše mnoho ďalších úniových krajín. V ČR je pre páry rovnakého pohlavie možné len registrované partnerstvo a napríklad v Maďarsku tamojšia vláda presadila ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Podobne je to tak aj na Slovensku.