Dvere neotváral. Hľadaný Slovák sa vo Varšave pred políciou skrýval v pohovke

Poľskí policajti zadržali 42-ročného občana Slovenska, po ktorom bolo vyhlásené pátranie na základe európskeho zatykača. Muž sa skrýval v jednom z bytov vo Varšave, kde sa ho kriminalisti pokúšali zadržať na základe informácie o jeho možnom úkryte. Na základe informácií polície o tom informuje varšavský spravodajca TASR.

25.11.2025 11:29
Muž výzvy na otvorenie dverí ignoroval a preto policajti privolali hasičov, ktorí umožnili vstup do bytu cez balkón. Hľadaný sa pokúsil ukryť v pohovke, no bol rýchlo objavený a zadržaný.

Podľa poľskej polície bol Slovák stíhaný na základe príkazov vydaných viacerými prokuratúrami v súvislosti s podozreniami z hospodárskej a finančnej trestnej činnosti. Po zadržaní ho previezli na policajnú stanicu a umiestnili do cely predbežného zadržania. Nasledujúci deň bol predvedený pred súd, ktorý rozhodol o jeho sedemdňovej väzbe. Po uplynutí tejto lehoty má byť muž odovzdaný slovenským justičným orgánom v rámci konania o európskom zatykači.

